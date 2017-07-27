Большой театр впервые показал в Нью-Йорке балет "Укрощение строптивой"

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Нью-йоркская премьера балета Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) "Укрощение строптивой" в постановке французского хореографа Жан-Кристофа Майо состоялась в среду на сцене Линкольн-центра. Партию Катарины исполнила Екатерина Крысанова, а партию Петруччо - Владислав Лантратов.

"Опыт создания этого спектакля был потрясающим, - заявил в беседе с журналистами перед премьерой Майо. - Мне было очень приятно работать с артистами высочайшего уровня, очень тонко чувствующими постановку. Каждый из участников спектакля создает на сцене свой образ". По его словам, партитура, составленная из отрывков сочинений Дмитрия Шостаковича, "звучит так, как будто специально была написана для этого спектакля".

"Когда название балета "Укрощение строптивой" прозвучало, я сразу поняла, что должна там танцевать, - отметила перед премьерой Екатерина Крысанова. - У меня было чувство, что это могла быть очень большая и удачная работа". "Эта роль - что-то близкое и понятное", - добавила она.

Со своей стороны Владислав Лантратов выразил признательность Жан-Кристофу Майо "за предоставленную артистам возможность взять новую высоту, а не быть просто танцовщиками в балете классического репертуара". "Мы получили возможность раскрыться именно в драматическом плане, - добавил он. - Для меня "Укрощение строптивой" - один из любимых балетов, поскольку в этом балете Жан-Кристоф Майо открыл в каждом из нас что-то новое".

Премьера в дни фестиваля Линкольн-центра

Балет поставлен по пьесе Уильяма Шекспира, а партитура составлена из отрывков сочинений Дмитрия Шостаковича, в том числе использованы фрагменты музыки, написанной к фильмам "Гамлет", "Москва-Черемушки", "Овод" и другим. На гастролях в Нью-Йорке "Укрощение строптивой" станцуют шесть раз, все спектакли пройдут в сопровождении оркестра Нью-Йорк Сити балета под управлением дирижера-постановщика Игоря Дронова.

Мировая премьера "Укрощения строптивой" состоялась 4 июля 2014 года на Новой сцене Большого театра. В декабре того же года балет был показан в Монте-Карло, на спектакле присутствовал правящий князь Монако Альбер Второй и его старшая сестра принцесса Монакская и Ганноверская Каролина. В апреле 2015 года "Укрощение строптивой" увидели зрители Санкт-Петербурга, а в августе 2016 года балет сорвал оглушительные аплодисменты на гастролях в Лондоне.

Нынешние гастроли балетной труппы Большого театра проходят в рамках традиционного фестиваля Линкольн-центра - крупнейшего театрально-концертного комплекса Нью-Йорка. Этот фестиваль проводится с 1996 года с целью показать спектакли самых разных жанров: от балета и концертов классической музыки до перформансов и видеоарта.

За годы существования фестиваля в нем принимали участие лучшие музыкальные и драматические театры мира. Среди них - Большой театр, Мариинский театр, Санкт-Петербургский Малый драматический театр, Королевская опера Ковент-Гарден, Ла Скала, Парижская национальная опера, Лионская опера, Опера Франкфурта, Нидерландская национальная опера, Опера Лос- Анджелеса, Новый национальный театр Токио.