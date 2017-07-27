Потомки Айвазовского из Австралии познакомились с его картинами в Третьяковке

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Десять представителей рода художника Ивана Айвазовского впервые увидели оригиналы работ своего выдающегося родственника в Третьяковской галерее. Об этом ТАСС в преддверии 200-летнего юбилея одного из самых известных маринистов в мире, который отмечается 29 июля, сообщила Ирина Касацкая, правнучка Алексея Ганзена - внука Айвазовского.
"Когда они зашли в зал Третьяковской галереи и впервые увидели работы своего предка, многие из них не смогли сдержать слез. Они все осознают величие богатства, которое оставил им великий художник, но впервые смогли прочувствовать это именно в России", - сказала Касацкая. Именно она стала инициатором приезда австралийской делегации.
Представители семей Миллеров и Роджерсов - потомки Айвазовского по линии Ивана Лампси (старшего внука живописца, сына его третьей дочери Александры), впервые посетили Россию. В Москве они пробудут до 28 июля, а затем отправятся в Феодосию, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 200-летию русского художника-мариниста.
"Наша бабушка - Варвара Ивановна Лампси-Самойлова-Роджерс (правнучка Ивана Айвазовского) рассказывала о своем происхождении, о нелегкой судьбе всех родственников Айвазовского, которые были вынуждены эмигрировать заграницу. Так, например, сегодня в разных городах Австралии проживает 27 потомков Ивана Айвазовского. Остальные - на других континентах: в Лондоне, России, Америке", - рассказала прапраправнучка Ивана Айвазовского Луиза Селеста Россетто.
Ни одной работы живописца Главного морского штаба у семьи Миллер и Роджерс не сохранилось. Единственный и старейший из потомков, в частной коллекции которого хранятся картины Айвазовского, - его праправнук Генри Сэнфорд, проживающий в Лондоне. По словам племянницы Аманды Мари Терезы Роджерс (прапраправнучки Ивана Айвазовского) Фредерики Фейт Бастекки, художественный талант мастера морских пейзажей никому из родственников не передался.
"Эмиграция, в которой оказались почти все потомки Айвазовского, как и любое трагическое событие, несет за собой утрату. Поэтому, если у вынужденных спасаться бегством за границу и оставались какие-то полотна художника- мариниста, скоре всего, их продали ради спасения жизни близких", - объяснила Касацкая.
В конце 2016 года в Третьяковской галерее на Крымском валу проходила масштабная выставка художника Ивана Айвазовского. За четыре месяца ее посетило более 600 тыс. человек. В экспозиции было представлено около 200 работ из 16 музеев. Среди них и самое грандиозное полотно "Девятый вал", которое после блокады Ленинграда впервые покинуло Русский музей в Санкт-Петербурге и другие значимые работы. Впервые было представлено никогда ранее не экспонировавшееся масштабное полотно Айвазовского "У берегов Кавказа".