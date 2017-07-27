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Кирилл Серебренников приступил к съемкам фильма "Лето" о Викторе Цое

Культура
27 июля, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Сценарий для фильма написали Лилия и Михаил Идовы

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников приступил к съемкам фильма "Лето" о раннем этапе группы "Кино", лидером которой был Виктор Цой. Об этом он в четверг сообщил на своей странице в Facebook.

"Начали. Кино. "Лето", - написал Серебренников.

Создатели ленты подтвердили ТАСС начало съемок в Санкт-Петербурге.

Сценарий для будущего фильма написали Лилия и Михаил Идовы.

Он затрагивает период конца 70-х - начала 80-х годов прошлого века, когда 18-летний Виктор Цой записывает свой первый альбом, песни "Когда-то ты был битником", "Алюминиевые огурцы", "Восьмиклассница".

Как ранее рассказал ТАСС Серебренников, это будет романтическая и пронзительная "летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл".

Ориентировочно картина выйдет в 2018 году.

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Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия
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