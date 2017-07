Объявлен лонг-лист Букеровской премии

ТАСС, 27 июля. Писатели из Великобритании, США, Индии, Пакистана и Ирландии вошли в число претендентов на Букеровскую премию (Man Booker Prize), одну из самых престижных литературных наград за романы, написанные на английском языке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте премии.

В лонг-лист в этом году вошли романы: "4 3 2 1" Пола Остера (США), "Бесконечные дни" (Days Without End) - Себастьяна Барри (Ирландия), "История волков" (History of Wolves) - Эмили Фридланд, "Западный выход" (Exit West) - Мохсина Хамида (Пакистан- Великобритания), "Солнечные кости" (Solar Bones) - Майка Маккормака (Ирландия), "Тринадцатое водохранилище" (Reservoir 13) - Джона Макгрегора (Великобритания), "Элмет" (Elmet) - Фионы Мозли (Великобритания), "Министерство полного счастья" (The Ministry Of Utmost Happiness) - Арундати Рой (Индия), "Линкольн между смертью и перерождением" (Lincoln in the Bardo) - Джорджа Сондерса (США), "Домашний огонь" (Home Fire) - Камиллы Шамси (Великобритания-Пакистан), "Осень" (Autumn) - Али Смит (Великобритания), "Время свинга" - Зэди Смит (Великобритания), "Подземная железная дорога" (The Underground Railroad) - Колсона Уайтхеда (США).

Индийская писательница Арундати Рой в 1997 году была удостоена Букеровской премии за роман "Бог мелочей" (The God of Small Things). Еще трое писателей, присутствующих в списке - Зэди Смит, Себастьян Барри и Мохсин Хамид - в прошлые годы входили в шорт-лист претендентов на эту награду. Из 13 романов, вошедших в лонг-лист, семь написаны мужчинами, шесть - женщинами.

"Короткий список" нынешней Букеровской премии, в который войдут шесть произведений, станет известен 13 сентября. Лауреат будет объявлен 17 октября.

Букеровская премия была основана в 1969 году. Изначально на нее могли быть номинированы только писатели из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, в которое входят, в основном, бывшие британские колонии. С 2014 году в конкурсе могут участвовать авторы из любой страны мира, при условии, что их роман написан на английском. Денежный эквивалент премии составляет £50 тыс. (около $65 тыс).