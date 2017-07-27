Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Культура
27 июля, 11:20 UTC+3 ТАСС

Из 13 романов, вошедших в список, семь написаны мужчинами, шесть - женщинами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Арундати Рой

Арундати Рой

© EPA/GIORGIO ONORATI

ТАСС, 27 июля. Писатели из Великобритании, США, Индии, Пакистана и Ирландии вошли в число претендентов на Букеровскую премию (Man Booker Prize), одну из самых престижных литературных наград за романы, написанные на английском языке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте премии.

В лонг-лист в этом году вошли романы: "4 3 2 1" Пола Остера (США), "Бесконечные дни" (Days Without End) - Себастьяна Барри (Ирландия), "История волков" (History of Wolves) - Эмили Фридланд, "Западный выход" (Exit West) - Мохсина Хамида (Пакистан- Великобритания), "Солнечные кости" (Solar Bones) - Майка Маккормака (Ирландия), "Тринадцатое водохранилище" (Reservoir 13) - Джона Макгрегора (Великобритания), "Элмет" (Elmet) - Фионы Мозли (Великобритания), "Министерство полного счастья" (The Ministry Of Utmost Happiness) - Арундати Рой (Индия), "Линкольн между смертью и перерождением" (Lincoln in the Bardo) - Джорджа Сондерса (США), "Домашний огонь" (Home Fire) - Камиллы Шамси (Великобритания-Пакистан), "Осень" (Autumn) - Али Смит (Великобритания), "Время свинга" - Зэди Смит (Великобритания), "Подземная железная дорога" (The Underground Railroad) - Колсона Уайтхеда (США).

Индийская писательница Арундати Рой в 1997 году была удостоена Букеровской премии за роман "Бог мелочей" (The God of Small Things). Еще трое писателей, присутствующих в списке - Зэди Смит, Себастьян Барри и Мохсин Хамид - в прошлые годы входили в шорт-лист претендентов на эту награду. Из 13 романов, вошедших в лонг-лист, семь написаны мужчинами, шесть - женщинами.

"Короткий список" нынешней Букеровской премии, в который войдут шесть произведений, станет известен 13 сентября. Лауреат будет объявлен 17 октября.

Букеровская премия была основана в 1969 году. Изначально на нее могли быть номинированы только писатели из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, в которое входят, в основном, бывшие британские колонии. С 2014 году в конкурсе могут участвовать авторы из любой страны мира, при условии, что их роман написан на английском. Денежный эквивалент премии составляет £50 тыс. (около $65 тыс).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Индия Пакистан Ирландия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
2
Мособлсуд не освободил из-под ареста сбившую ребенка в Балашихе женщину
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
ФАС может применить меры к "Яндексу" из-за рекламного слогана
5
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
6
СМИ: в Турции выселили 400 туристов из принадлежащего катарскому шейху отеля
7
Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве на День города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама