TMZ: семья солиста Linkin Park намерена провести закрытые похороны музыканта

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ТАСС, 27 июля. Семья солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона планирует устроить его похороны в узком кругу близких родственников и друзей музыканта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в четверг онлайн-ресурс TMZ.
Сообщается, что родные Беннингтона еще не приняли предложение о приобретении участка на лос-анджелесском кладбище Hollywood Forever рядом с могилой друга музыканта - лидера группы Soundgarden Криса Корнелла. Семья солиста Linkin Park считает, что данное место не подходит из-за расположения в слишком публичном месте.
41-летний Беннингтон был найден мертвым 20 июля в своем доме в Палос-Вердес близ Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Как отмечал TMZ, Беннингтон на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. По сведениям издания, певец ранее заявлял, что у него появлялись мысли о самоубийстве. Беннингтон покончил с собой в тот же день, когда его другу Крису Корнеллу исполнилось бы 53 года.
Linkin Park была основана в 1996 году. Группа номинировалась на престижную музыкальную премию Grammy шесть раз, дважды удостаивалась этой награды, выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.