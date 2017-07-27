В основном конкурсе Венецианского кинофестиваля участвуют Даррен Аронофски и Джордж Клуни

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РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Именитые американцы Даррен Аронофски и Джордж Клуни будут участвовать в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Об этом объявил в четверг художественный руководитель старейшего смотра в мире Альберто Барбера.
Даррен Аронофски, обладатель "Золотого льва Святого Марка" за картину "Борец" (The Wrestler, 2008 ) с Микки Рурком, представит свою новую работу "Мать" (Mother!), в котором заняты Хавьер Бардем и Мишель Пфайффер.
Вновь на Лидо возвращается знаменитый актер Джордж Клуни. На этот раз он выступает в качестве режиссера. К режиссуре Клуни обратился уже около 10 лет назад и получил достаточно одобрительные отзывы критики. В его новой картине "Субурбикон" (Suburbicon) задействованы его старые друзья и коллеги по цеху - Мэтт Дэймон и Джулианна Мур.
Примечательно, что Дэймон играет в еще одном конкурсном фильме - американского режиссера и сценариста двукратного лауреата "Оскара" Александра Пэйна "Преуменьшение" (Downsizing), которым смотр будет открываться 30 августа.
Российские картины не заявлены в официальной программе. В ретроспективной секции "Венецианская классика" покажут отреставрированную копию картины Элема Климова 1985 года "Иди и смотри".
Международное жюри, которое определит обладателей главных призов - "Золотого" и двух "Серебренных львов Святого Марка", а также лучших исполнителей, возглавит американская актриса Аннетт Бенинг.
Почетные "Золотые львы" за вклад в кинематограф присуждены американским актерам Джейн Фонде и Роберту Редфорду, которые предстанут перед публикой в новом фильме "Наши души в ночи" (Our Souls at Night), который будет показан все конкурса.