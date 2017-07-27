Сокуров посетовал на то, что кинопрокат и ТВ в России закрыты для российских фильмов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Кинорежиссер Александр Сокуров считает, что все российские фильмы, в особенности снятые на государственные средства, должны быть показаны зрителю, однако в России для этого нет условий - кинопрокат и телевидение закрыты для отечественных фильмов. Об этом он заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском региональном центре ТАСС.

"У меня уверенность, что каждый фильм, сделанный в Российской Федерации, особенно каждый фильм, который сделан на средства государства, должен быть предъявлен зрителю, каков бы он ни был, для того, чтобы зритель мог увидеть, что это такое. Какие темы, какое качество работ молодых режиссеров, молодых авторов - мы должны это все видеть", - заявил Сокуров.

Он пояснил, что это должно быть сделано "не только потому, что это бюджет государственный, налоговые деньги, но и просто потому, что есть некая мера ответственности моральной перед своей страной, в первую очередь". Режиссер считает, что, "к сожалению, добиться этого невозможно".

По его мнению, сейчас ситуация такова, что "для серьезного кино, сделанного в России, кроме международной судьбы, другой нет". "Нам не пробиться на экраны. Или очень трудно пробиться на экраны российские, национального проката в стране по-прежнему нет. Это большая проблема и, на мой взгляд, вина Министерства культуры, что за все время так и не создан национальный прокат", - заявил Сокуров.

"Все фильмы, которые делали наши молодые коллеги в рамках работы нашего фонда, все они участвовали во всех возможных международных фестивалях. Международный прокат большой, национального нет. (…) Мы не можем добиться, чтобы фильмы наших соотечественников показывали национальной аудитории", - сказал режиссер.

Такая же ситуация, по его мнению, и на телевидении, особенно если речь идет о работах молодых режиссеров. "Мы не можем заставить телевизионные каналы - государственные и те, которые получают субсидии от государства, - показывать молодое национальное кино. И вообще национальное кино", - сказал Сокуров.

Кинорежиссер также призвал своих коллег по цеху отказаться от финансовой поддержки государства в пользу молодых кинематографистов и открыть их творчество для мира.

"Я призываю моих ровесников, я призываю московских опытных, богатых, состоятельных, состоявшихся моих коллег прекратить изъятие государственного кинематографического бюджета и отдать, по крайней мере, на два, на три года, весь бюджет кинематографический для молодых людей... Я призываю открыть молодое кино для России и для мира. Такая задача стоит сегодня, если угодно, абсолютно патриотическая", - подчеркнул он.

Сокуров отметил, что уже семь лет занимается работой с молодыми режиссерами. "Последние семь лет своей жизни я посвятил работе с моими молодыми коллегами. Сам за это время сделал только два фильма. Это большая проблема для меня, большой удар по моей творческой и жизненной биографии", - рассказал он, добавив, что "полностью поглощен" работой с молодежью. "Мне кажется, что работа сегодня с теми людьми, кто моложе нас, является нашей национальной задачей, если мы хотим сохранить свое культурное своеобразие, разнообразие. Мы должны способствовать, чтобы появлялись не наши копии, а... независимые люди со своеобразным суждением и эстетическим, и политическим, и этическим", - считает он.

По мнению режиссера, нужно создавать возможности, чтобы молодые люди могли реализовываться... , чтобы в области кинематографа уходили все эти семейственности, какие-то сговоры, разнообразные московские узлы и взаимоотношения", считает он.

"У нас нет национального кино в Российской Федерации. У нас есть кино московское и чуть-чуть, немножко, санкт-петербургского. Кинематографа как такового, отражающего федеральную природу нашей страны, в Российской Федерации... нет", - считает Сокуров.