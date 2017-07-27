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Сокуров представил в Петербурге фильм своих учеников о судьбе молодого человека на войне

Культура
27 июля, 18:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, июля. /ТАСС

Действие картины "Слухач" разворачивается в период Первой мировой войны. Главную роль, по словам режиссера, сыграл непрофессиональный актер

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Российский кинорежиссер Александр Сокуров представил фильм "Слухач", снятый учениками его мастерской. На пресс-конференции в Санкт-Петербургском региональном центре ТАСС, приуроченной к завершению съемок картины, он рассказал об опыте работы с молодыми кинематографистами.

В качестве автора сценария и режиссера фильма выступил Александр Золотухин. "А я - не более, чем художественный руководитель", - подчеркнул Сокуров. По его словам, действие картины разворачивается в период Первой мировой войны, в 1916 году. Сюжет рассказывает о деревенском парне, который попадает на фронт и в первом же бою получает тяжелое ранение.

"Это очень человеческая история о судьбе молодого человека, которому приходится очень трудно. Порой так трудно, что просто невыносимо", - отметил режиссер.

Имя исполнителя главной роли кинематографисты не называют. По словам Сокурова, его сыграл непрофессиональный актер. "Мы не представляем главного героя. Мы его покажем, когда будем показывать премьеру", - пообещал Сокуров. Режиссер сообщил, что после завершения съемок остается "монтаж, актерское озвучание и все, что называется постпроизводство". "В феврале мы должны закончить все окончательно", - пообещал он.

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Персоны
Сокуров, Александр Николаевич
Страны
Россия
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