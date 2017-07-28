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Виктор Мережко отмечает 80-летие

Культура
28 июля, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Ранее режиссер признался, что не будет праздновать юбилей, поскольку не думает "о возрасте, о цифрах"

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сценаристу фильмов "Родня", "Полеты во сне и наяву", режиссеру, актеру, драматургу, телеведущему, народному артисту РФ Виктору Мережко в пятницу исполняется 80 лет, однако отмечать юбилей он не планирует.

Ранее в интервью ТАСС Мережко признался, что не будет праздновать 80-летие, поскольку не думает "о возрасте, о цифрах". По его словам, "понятие возраста - очень условная вещь". Режиссер добавил, что находится в хорошей физической форме, каждый день делает 1,5-часовую зарядку и пишет не менее пяти страниц сценарного текста.

В конце этого года, надеется Мережко, на Первом канале выйдет его телефильм "Не ждали" с Олегом Басилашвили в главной роли. Также телеканал "Россия" уже закупил три его сценария, еще один - на историческую тему - находится в работе.

Дебютировал Виктор Мережко как сценарист после окончания ВГИКа в 1968 году. И первый же полнометражный фильм "Здравствуй и прощай!" в постановке режиссера Виталия Мельникова принес начинающему тогда драматургу признание. Потом были фильмы по его сценариям "Одиножды один", "Трын- трава", "Вас ожидает гражданка Никанорова".

С Мережко работали многие известные режиссеры. Это Григорий Чухрай ("Трясина"), Виктор Трегубович ("Уходя - уходи"), Никита Михалков ("Родня"), Роман Балаян ("Полеты во сне и наяву"), Андрей Кончаловский (соавтор сценария для фильма "Курочка Ряба").

Также Виктор Мережко, по сценариям которого поставлено около 50 картин, выступает как режиссер-постановщик. Последние его работы - сериал "Сонька Золотая ручка" и "Подземный переход". Кроме того, он сыграл более чем в 15 картинах.

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