В Бразилиа открылся показ советских и российских анимационных фильмов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. В бразильской столице в четверг начался показ советских и российских мультфильмов. Как рассказала ТАСС одна из его организаторов Мария Врагова, уже в первый день мероприятия число зрителей достигло 400 человек.

"Открытие прошло просто замечательно. Все удивлены, что в Cine Braslia, одном из главных кинотеатров столицы, собралось такое количество зрителей. Сегодня состоялись три показа, которые в общей сложности посетили 400 человек. Это несмотря на тот факт, что четверг - рабочий день, а первый мультфильм начинался в 15:00 по местному времени", - сказала Врагова.

По ее словам, зрители остались довольны увиденным. "Многие люди подходили, благодарили за то, что мы привезли эти произведения в Бразилиа. Меня поразило, что зрители аплодировали, это было после показа "Острова" [Федора] Хитрука и "Сказки сказок" [Юрия] Норштейна. Мы очень довольны результатом", - отметила организатор.

Программа показа

С 27 по 30 июля жители и гости Бразилиа смогут увидеть 37 анимационных произведений, созданных двумя десятками режиссеров в 1950-2014 годах. Часть этих мультфильмов предназначена для детской аудитории, другие - для взрослой. Речь идет как о произведениях, уже ставших в России классикой ("Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Чебурашка"), так и о современных анимационных фильмах Константина Бронзита, Светланы Филипповой и Александра Петрова. В первый день показа детский сеанс открылся мультфильмом "Варежка" Романа Качанова, а взрослый - "Историей одного преступления" Федора Хитрука.

"Изначально мы собирались ограничиться только советскими мультфильмами, самыми яркими произведениями нашей классики. Но потом подумали, что было бы интересно и важно показать и продолжение нашей анимации, то, что происходит сейчас. Главным критерием было, конечно, качество мультфильмов. Таким образом, мы решили продемонстрировать оба пласта: и советскую классическую анимацию, и современную российскую", - рассказала Врагова.

В рамках показа также будет организован круглый стол с участием российского мультипликатора Светланы Филипповой. На примере собственных работ она поделится со зрителями некоторыми секретами творческого процесса. Кроме того, 28 июля в здании кинотеатра состоится презентация нового издания сказки Корнея Чуковского "Тараканище" в переводе на португальский язык. Мультфильмы, снятые по произведениям этого писателя, также вошли в программу показа.

Мероприятие было организовано при поддержке киностудии "Союзмультфильм". Стоимость входного билета составляет шесть бразильских реалов (около двух долларов). В мае прошлого года аналогичный показ состоялся в Рио-де-Жанейро.