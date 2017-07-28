Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Бразилией о культурных центрах

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Кабмин РФ одобрил проект соглашения с правительством Бразилии об учреждении и деятельности культурных центров, распоряжение опубликовано на сайте правительства России в пятницу.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с бразильской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Бразилии об учреждении и условиях деятельности культурных центров", - говорится в документе.

Также распоряжением МИДу России поручено провести переговоры с бразильской стороной и по их итогам поставить подписи от имени государства. Отмечается, что подписание договора будет способствовать развитию нормативной правовой базы в сфере культурного, гуманитарного, информационного и образовательного сотрудничества между Россией и Бразилией.