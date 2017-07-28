Медведев поздравил Виктора Мережко с юбилеем

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием народного артиста России, лауреата Государственной премии СССР Виктора Мережко. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте правительства.
"Вам, человеку многогранного таланта, сложно быть в рамках одной профессии. Вы успешны в каждом своем проявлении - и как сценарист, и как режиссер, а также актер и телеведущий", - говорится в телеграмме.
Глава кабмина отметил, что благодаря Мережко появились многие замечательные художественные и анимационные фильмы, театральные постановки и телесериалы. Работы режиссера "всегда искренние картины про людей, а главное - для людей".
Каждая из них поднимает важные темы, рассказывает о судьбах, о жизни и любви, о том, что волнует каждого человека. "И потому они пользуются большой популярностью у зрителей, которые размышляют и переживают вместе с вашими героями", - подчеркнул Медведев.
"Сегодня вы успешно сочетаете творчество и большую общественную работу, многое делаете для развития нашего кинематографа", - заключил премьер.
Виктор Мережко родился в 1937 году в Ростовской области. В 1961 году во Львове окончил технологический факультет Украинского полиграфического института (ныне - Украинская академия печати) по специальности "инженер-технолог", в 1968 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова) по специальности "кинодраматург", где учился в мастерской Алексея Спешнева, затем - Ильи Вайсфельда.
Дебютировал Виктор Мережко как сценарист после окончания ВГИКа в 1968 году. И первый же полнометражный фильм "Здравствуй и прощай!" в постановке режиссера Виталия Мельникова принес начинающему тогда драматургу признание. Потом были фильмы по его сценариям "Одиножды один", "Трын-трава", "Вас ожидает гражданка Никанорова".