Люк Бессон отказался раскрыть подробности своего будущего российского проекта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон на пресс-конференции в Москве подтвердил, что собирается делать свой следующий проект в России, но подробности раскрыть наотрез отказался.

В четверг Бессон на московской премьере своего фантастического фильма "Валериан и город тысячи планет" сообщил, что планирует начать съемки следующего проекта в России. "Очень удивлен, что вы знаете об этом", - сказал режиссер, отвечая на вопрос ТАСС. - Я говорил это для друзей, которые присутствовали на премьере, прессе рассказывать о проекте не готов. Но да, это правда".

Режиссер пришел на пресс-конференцию с русской актрисой Сашей Лусс, сыгравшей в картине "Валериан и город тысячи планет" небольшую роль.

Бессону также задали вопрос, не планирует ли он в дальнейшем сотрудничать с российскими кинематографистами. "Я выбираю людей для совместной работы за талант, а не за национальность, - отметил режиссер. - Но в России очень много талантов, очень сильная актерская школа".

Вероятность продолжения

"Этот фильм посвящен моему отцу, - рассказал режиссер. - Именно он показал мне комиксы, когда мне было 10 лет. К сожалению, он ушел из жизни, и не видел фильм. Но я слышал, что там, наверху, есть отличные IMAX-кинотеатры, надеюсь, что мой отец вместе с Дэвидом Боуи посмотрят этот фильм".

Бессон не исключил, что будет снято продолжение этой картины. "Надеюсь, сделаем второй фильм, но пока мы этого не знаем", - пошутил режиссер. На вопрос о том, не является ли эта лента продолжением его кинохита "Пятый элемент", он отметил, что "у них один режиссер". "Та же энергетика, но сделано лучше, 20 лет прошло, я стал опытнее", - добавил он.

Бессон о запретах и доброте

Бессону задали вопрос, запрещали ли когда-либо его фильмы. "Голубая бездна" была запрещена в Италии, - признался режиссер. - Это было совершенно необъяснимо, там же нет насилия, секса, политики".

Эта же картина была негативно воспринята и в Японии.

Отвечая на вопрос, что спасет мир, Бессон сказал, что это будет доброта. "Не бывает красоты без доброты, цинизм - очень большая проблема сегодняшнего времени", - уверен он.

О ленте "Валериан и город тысячи планет"

Действие ленты происходит в XXVIII веке. Два космических спецагента Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) по заданию отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики.

На российские экраны картина выйдет 10 августа. Помимо Кары Делевинь и Дэйна ДеХаана, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна.

Люк Бессон уже приезжал в Москву, в частности, в 2010 году был председателем жюри 32-го Московского Международного кинофестиваля. Среди самых известных его фильмов - "Пятый элемент", "Люси" и "Леон".