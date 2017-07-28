Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"

200 лет назад, 29 июля 1817 года, в Крыму родился русский живописец-маринист Иван Айвазовский. Его имя при рождении — Ованес Айвазян. Художник родился в армянской семье, у него были три сестры и брат. Жили они небогато, хотя отец живописца занимался торговлей.

ТАСС сделал разбор одной из самых популярных картин художника — полотна "Девятый вал", написанного в 1850 году.

© И.К. Айвазовский "Девятый вал", 1850 г./Государственный Русский музей

Айвазовский с детства любил рисовать и после учебы в гимназии в Симферополе был принят в Императорскую академию художеств Санкт-Петербурга. Он делал большие успехи, поэтому было принято решение выпустить его из академии на два года раньше, послать на это время в Крым для самостоятельной работы, а после — на шесть лет за границу. В Россию он вернулся в 27 лет.

В 30 лет Айвазовский стал профессором Петербургской академии художеств. На протяжении всей жизни он много путешествовал и из каждой поездки привозил новые картины.

Так, в 75 лет вместе с женой он посетил Соединенные Штаты Америки, где создал полотно "Ниагарский водопад". Умер он в возрасте 82 лет в своем родном городе — в Феодосии. За свою жизнь Айвазовский написал более 6 тысяч картин.

Виктория Сальникова