Фестиваль короткометражного кино KONIK пройдет в Москве 9-13 августа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Шестой фестиваль короткометражного игрового кино KONIK пройдет в Москве 9-13 августа, программа состоит из 42 фильмов. Об этом в пятницу сообщили организаторы смотра.

"В этом году кинофестиваль расширил границы и представит программу одновременно на четырех лучших площадках города - Сад им. Баумана, Парк Фили, Парк Бабушкинский и в сквере Музея военной формы одежды РВИО в Петроверигском переулке", - отметили организаторы. На фестивале можно встретить как абсолютно новые имена, так и уже заявивших о себе режиссеров, в частности, гостям предстоит знакомство с работами Анны Сарухановой, Дарьи Власовой, Александра Домогарова - младшего.

Организаторы намерены "привлечь к короткометражному кино нового интеллигентного и креативного зрителя, популяризовать это направление среди людей разного возраста, интересов, взглядов".

В конкурсную программу, в частности, вошли ленты "Близкие люди" Анны Симаковой, "Дирижабль" Марии Вихровой, "Дура" Георгия Лялина, "Каникулы" Юлии Калининой, "Молоко" Дарьи Власовой, "Последнее лето" Алины Фадеевой и другие. В секции "Смеемся и плачем" зрители увидят комедию "Окурок" Николая Рыбникова, "Чтобы мама похвалила" Аси Можеговой. В разделе "Дети в фокусе" представлены фильмы "Стрела" Евгения Никитина, "Черныш" Кирилла Ашумова.

После смотра в Москве организаторы обещают показать ленты в Воронеже, Нижнем Новгороде и Петрозаводске.

Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры Москвы, Российского военно-исторического общества и Мосгорпарка.