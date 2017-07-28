Фестиваль короткометражного кино KONIK пройдет в Москве 9-13 августа

СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите ФоминуКультура 28 июля, 15:43
СК проверит действия врачей, поставивших неверный диагноз школьнице в ЧелябинскеНовости Урала 28 июля, 15:30
Нигерийская экстремистская группировка "Боко харам". ДосьеБиографии и справки 28 июля, 15:30
Первая половина 2017 года стала вторым самым теплым периодом за историю наблюденийСоциальная ответственность 28 июля, 15:21
Отключения в Крыму не коснулись аэропорта Симферополя и Керченской переправыПроисшествия 28 июля, 15:15
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 14:57
Посол РФ: власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным в МолдавиюПолитика 28 июля, 14:56
Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФПроисшествия 28 июля, 14:45
Исинбаева: российских участников ЧМ по легкой атлетике уже можно назвать героямиСпорт 28 июля, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Шестой фестиваль короткометражного игрового кино KONIK пройдет в Москве 9-13 августа, программа состоит из 42 фильмов. Об этом в пятницу сообщили организаторы смотра.
"В этом году кинофестиваль расширил границы и представит программу одновременно на четырех лучших площадках города - Сад им. Баумана, Парк Фили, Парк Бабушкинский и в сквере Музея военной формы одежды РВИО в Петроверигском переулке", - отметили организаторы. На фестивале можно встретить как абсолютно новые имена, так и уже заявивших о себе режиссеров, в частности, гостям предстоит знакомство с работами Анны Сарухановой, Дарьи Власовой, Александра Домогарова - младшего.
Организаторы намерены "привлечь к короткометражному кино нового интеллигентного и креативного зрителя, популяризовать это направление среди людей разного возраста, интересов, взглядов".
В конкурсную программу, в частности, вошли ленты "Близкие люди" Анны Симаковой, "Дирижабль" Марии Вихровой, "Дура" Георгия Лялина, "Каникулы" Юлии Калининой, "Молоко" Дарьи Власовой, "Последнее лето" Алины Фадеевой и другие. В секции "Смеемся и плачем" зрители увидят комедию "Окурок" Николая Рыбникова, "Чтобы мама похвалила" Аси Можеговой. В разделе "Дети в фокусе" представлены фильмы "Стрела" Евгения Никитина, "Черныш" Кирилла Ашумова.
После смотра в Москве организаторы обещают показать ленты в Воронеже, Нижнем Новгороде и Петрозаводске.
Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры Москвы, Российского военно-исторического общества и Мосгорпарка.