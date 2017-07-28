Фестиваль классической музыки прошел на территории бывшей шахты на Эльбе

РИМ, 28 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Оперы Джузеппе Верди "Аида" и "Травиата", концерт камерного оркестра миланского театра "Ла Скала" и выступление британского скрипача-виртуоза Найджела Кеннеди - яркая, но вполне традиционная программа летнего музыкального фестиваля.

Таких проводится немало на Апеннинах, в том числе в античных руинах - древнеримских и древнегреческих театрах, термах, виллах, форумах, которые уже стали привычной декорацией для итальянцев и многочисленных туристов.

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Но организаторы фестиваля на острове Эльба сумели найти необычную концертную площадку - бывшие шахты, где некогда добывалось железо.

Мероприятие получило название "Магнетик фестиваль". Оно проводится с 2015 года. Пространство под открытым небом организовано по принципу классического театра, только сцена расположена перед "железной горой", где на протяжении столетий добывали ценный металл.

Добыча железа на Эльбе

Железо на Эльбе, острове, находившемся на пересечении древних морских торговых путей, добывали еще этруски, первыми научившиеся извлекать его из горной породы, используя печи высоких температур. Этим продолжили заниматься и захватившие остров древние римляне. К слову, еще до нашей эры на Эльбе произошла первая экологическая катастрофа - этруски, а затем римляне вырубили все деревья, которые пустили на дрова для топки печей.

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В I веке до н. э. римский сенат постановил прекратить добычу железа, и Эльба, как многие острова вокруг итальянского побережья, превратилась место строительства роскошных вилл императоров и богатых римских патрициев. Часто они становились местами "роскошной ссылки" (как и для Наполеона).

К добыче железа на острове вернулись лишь в XIX веке, во времена уже объединенного королевства. Благодаря новым, самым передовым по тем временам технологиям удалось пробить подземные туннели, и добыча полезных ископаемых велась под землей. Во время Второй мировой войны остров подвергся массированным бомбардировкам союзников антигитлеровской коалиции (в основном американцев), потому что там находились стратегические сталелитейные предприятия.

На смену шахтерам пришли туристы

В ХХ веке работа на шахтах была основным источником дохода для жителей поселения Каполивери, раскинувшегося на возвышенности вдали от побережья. Шахты были окончательно закрыты в 1981 году: из-за поставок более дешевого железа из третьих стран его дорогостоящая добыча на Эльбе стала невыгодной. И в некотором смысле повторилась история рубежа эр - Эльба вновь превратилась в райский уголок с нетронутой индустрией природой, а основным сектором местной экономики стал туризм. В год на острове отдыхает до 1,2 млн туристов из разных стран. Но до сих пор на Эльбе находится стратегический резерв железа, которым богато восточное побережье. И добыча может быть возобновлена в случае чрезвычайных обстоятельств, например войны. Пока же старые шахты превращены в музей.

"Магнетическая" сила "железной горы" Каламита всегда привлекала мистиков. Так, до середины прошлого века большой участок, включая ее пик, принадлежал швейцарской семье Тоблер, прославившейся изобретением и производством знаменитого шоколада Toblerone треугольной формы. Известно, что они увлекались спиритизмом. Сейчас их поместье превращено в курорт, а также аграрную компанию, которая занимается производством особого "богатого железом" вина.