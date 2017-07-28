Сборник стихов Блока продан на аукционе за 2,3 млн рублей

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сборник стихов Александра Блока с автографом поэта продан за 2,3 млн руб. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".
"На минувших торгах издание "Стихи о России" Александра Блока с автографом автора было приобретено за рекордную сумму, - отметили в пресс-службе. - Поэтический сборник с дарственной надписью Федору Сологубу был продан за 2 млн 300 тыс. руб.".
Книга издана в 1915 году, на первой свободной странице сохранилась надпись, сделанная рукой Блока: "Дорогому Федору Сологубу от преданного ему автора. 3 октября 1915 года". Стартовая цена лота составляла 120 тыс. руб.