В Пермском крае открылся XII этнический фестиваль KAMWA

ПЕРМЬ, 28 июля. /ТАСС/. Фестиваль этнической культуры KAMWA ("Камва") открылся в архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" в Пермском крае. Фестиваль любителей современной этники проходит в Прикамье в 12-й раз и продлится до 30 июля.

Традиционной составляющей фестиваля всегда была музыка. "В этом году неожиданно большое количество заявок (от музыкантов - прим. ТАСС): российских - больше 60, иностранных - 16. Причем почти всем пришлось отказать, потому что они не подходят под формат фестиваля, там есть те звуки, которые просто не могут звучать на "Камве". В итоге получилось 17 отобранных проектов", - сообщил в пятницу журналистам музыкальный продюсер фестиваля Эдуард Андриянов.

По его словам, среди них есть музыканты, за которыми организаторам пришлось буквально "охотиться" - это ирландская группа KILA, с "настоящей аутентичной кельтской жилой". "Они даже говорят только на валлийском, а не на английском", - отметил Андриянов. Также организаторы приняли заявку от группы VEiiLA из Санкт-Петербурга и группы Kottarashky из Болгарии, которая в дуэте с французской исполнительницей играет традиционную балканскую музыку. Отдельной частью музыкальной программы ежегодно становится аутентика, в рамках этого направления на фестивале выступят фолк-коллективы из Белоруссии, Молдавии, Эстонии, а также из Мордовии и Коми.

"Неизменный слоган фестиваля "Камва" - "живой поток времени" - полностью отражает его музыкальную философию. За 12-летнюю историю существования фестиваль создал свой стиль. Мы стараемся оформить фестиваль как один "саундтрэк", где звуки прошлого органично переплетаются с современностью", - отметил продюсер.

Помимо музыки участников фестиваля ждет "Этнокино", "Этномода", праздник Нового хлеба, этнофутуристический перформанс от российских художников под названием "Птицы и люди", а также фестиваль гигантских воздушных змеев. Пейзажи музея под открытым небом "Хохловка" раскрасят новые арт-объекты. Специально для гостей и туристов, приехавших на фестиваль, будет организован палаточный эколагерь на большой поляне напротив входа в музей.

Фестиваль "Камва" впервые прошел в 2006 году на волне идей этнофутуризма. Идеология фестиваля - в аутентичности, в поддержке самобытного творчества, основанного на осмыслении коренных культурных традиций. Фестиваль проводится в пространстве архитектурно-этнографического музея "Хохловка", расположенного в 40 км от Перми на берегу Камы. За время существования фестиваля в нем приняли участие более 180 исполнителей и коллективов из 40 регионов России, а также из Великобритании, Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, Бельгии, Индии, Турции и других стран.