Мишель Легран планирует вновь побывать на фестивале молодежи и студентов в Москве

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Французский композитор, автор музыки к 200 кинофильмам Мишель Легран планирует побывать на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Москве в октябре этого года. Об этом маэстро сообщил в четверг в канун 60-й годовщины VI Всемирного фестиваля, участником которого он был.

В телефонном разговоре с послом России во Франции Александром Орловым музыкант сказал, что "с огромным волнением вспоминает свой первый визит в российскую столицу".

"Дни, проведенные тогда, летом 1957 года в России, оставили незабываемые впечатления", - признался Легран.

Музыкант считает "историческим событием" форум 1957 года, впервые собравший в Москве представителей молодого поколения из более 130 стран. "Русское гостеприимство превзошло все ожидания", - подчеркнул он.

"Это были сердечные, очень открытые встречи, - отметил композитор. - Мне довелось услышать в те дни много замечательных песен, и я, вероятно, и сегодня могу вспомнить каждую из них".

По словам Леграна, "было бы очень интересно побывать в России на новой встрече молодежи мира".

Музыкант на все времена

Командор ордена Почетного Легиона, Мишель Легран - один из самых активных и знаменитых участников культурных обменов между Францией и Россией. Он содействует этому диалогу на протяжении уже шести десятилетий.

После блестящей учебы в Парижской консерватории он начал сотрудничать с известными джазовыми оркестрами и в 1954 году выпустил альбом I love Paris - cюиту на тему известных музыкальных произведений, посвященных французской столице. Пластинка, имевшая огромный успех, разошлась астрономическим тиражом в 8 миллионов экземпляров, что было в то время абсолютным рекордом для инструментальных записей.

К началу Московского фестиваля летом 1957 года маэстро было всего 25 лет. Но оркестр, которым он руководил, считался одним из лучших джазовых биг-бэндов в Европе. Во главе этого оркестра он и приехал на фестиваль в Россию. "Это были потрясающие гастроли, - сказал Легран. - Публика в России оказала нам неслыханный прием".

Шербурские зонтики

Мировая известность пришла к композитору в 1964 году, когда на экраны Франции, а затем всего мира вышел фильм "Шербурские зонтики". Именно музыка Леграна принесла картине множество наград и вечную любовь публики всех возрастов. "Зрители опровергли опасения продюсеров, которые уверяли, что никто не станет слушать артистов, поющих о повседневных о вещах", - вспоминает композитор. Картина, полноправным соавтором которой является Легран, была удостоена "Золотой пальмовой ветви" на Каннском фестивале в 1964 году.

В тот же период он выпустил несколько альбомов с ведущими джазовыми музыкантами. В этом направлении маэстро продолжает работать и сегодня. В настоящее время Мишель Легран - единственный композитор, получивший три "Оскара" и пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд, Лайзой Минелли.

200 фильмов

"Музыка - это воздух, которым я дышу", - говорит Легран. Он не ограничивает себя одним жанром: пишет джазовые композиции, симфонии, эстрадную музыку, оперы и мюзиклы. Однако важнейшим из искусств для него остается кино. К настоящему времени он написал песни и музыку более чем к 200 фильмам французских, английских, итальянских и американских режиссеров. А в 2003 году Легран сочинил музыку для российской мелодрамы "Янтарные крылья" (режиссер Андрей Разенков).

Легран неоднократно возглавлял жюри престижных музыкальных фестивалей и конкурсов, в частности, международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" (1994). Маэстро известен и как дирижер - в этом качестве он работает в разных странах. В последние годы Легран пишет и сам ставит музыкальные спектакли на драматической сцене, которые идут не только во Франции.

В 1985 году Легран был почетным гостем XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В 2007 году на Фестивале российского искусства в Канне ему вручили почетный знак "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией". Композитор много раз выступал перед российской публикой и относится к ней с особой теплотой. А в 2012 году в Москве музыканту вручили знаменитый приз Benois de la danse, имеющий в мире статус балетного "Оскара". Он был удостоен этой награды за партитуру к балету "Лилиом", поставленному Джоном Ноймайером в Гамбурге.

Муза Леграна - известная французская киноактриса и писательница русского происхождения Маша Мериль, урожденная княжна Гагарина. Они венчались несколько лет назад в русской церкви в Париже. Любовь к русской культуре теперь еще и семейная традиция. Под патронатом Леграна-Мериль в Париже ежегодно проходит фестиваль российского кино.

Родина маэстро - Франция, дом - весь мир. "Я очень тронут приглашением приехать на новый фестиваль молодежи и студентов в Москву, - сказал композитор. - Жду этой встречи с нетерпением".