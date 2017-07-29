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"Афиша" и Europa Plus устроят опен-эйры в Москве

Культура
29 июля, 0:36 UTC+3 МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Europa Plus Live заявлен организаторами как "самый крупный опен-эйр в Москве", "Пикник "Афиши" соберет поклонников рэпа и инди-рока в музее-заповеднике "Коломенское"

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Фестивали "Пикник "Афиши" и Europa Plus Live пройдут в субботу в Москве. Об этом сообщили организаторы опен-эйров.

"Пикник "Афиши" соберет в музее-заповеднике "Коломенское" поклонников рэпа и инди-рока. Каждый гость сможет построить свой маршрут между тремя сценами.

"Лайн-ап в этом году составлен так, чтобы люди, которые любят какой-то определенный жанр, могли планировать свой день: прийти на Антоху МС, оттуда пойти послушать "Хаски" и Луну, "Грибов" и Асапа Ферга. Или, наоборот, послушать лучшие русские гаражные и инди-группы, а потом закончить вечер концертом 5nizza, Foals и Kasabian", - пояснил креативный директор фестиваля Василий Зоркий.

По его словам, организаторы стараются превратить событие в "лучший день лета". "Пикник - это очень насыщенный день в идеальном городе, который мы придумываем каждый год заново. Вторая важная деталь - нам хочется, чтобы все, кто приходит к нам, сказали: "Мне очень приятно здесь находится". И мы над этим работаем постоянно", - подчеркнул он.

Помимо концертных площадок на фестивале развернется торговая зона с аксессуарами и декором, будут работать фудкорт и развлечения. Юные гости смогут посетить мастер-классы по творчеству архитектора Антонио Гауди, примерить на себя разные профессии и построить копию Шуховской башни.

Юбилей Europa Plus Live

Фестиваль Europa Plus Live в этом году пройдет в десятый раз и заявлен организаторами как "самый крупный опен-эйр в Москве". Вход на мероприятие свободный. Радиостанция привозит до 2,5 тысяч зрителей из разных городов страны.

На сцену "Лужников" выйдут как отечественные поп-звезды Нюша и Сергей Лазарев, так и зарубежные гости - поп-исполнители Эрик Сааде и Дуа Липа, соул-певица Oceana и многие другие.

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