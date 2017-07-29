СМИ: звезда "Игры престолов" Костер-Вальдау обвинил своего менеджера в обмане

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в "Игре престолов" (Game of Thrones), будет вынужден платить своему менеджеру Джилл Литтман 10% гонораров до конца съемок этого популярного американского сериала. Исполнитель считает это несправедливым и подал в суд на Литтман, обвинив ее в обмане.

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Как информировал интернет-ресурс TMZ, актер подал иск в США в пятницу. Как пояснил Николай, у него была устная договоренность с менеджером о размере оплаты ее услуг. Актер был настроен, чтобы так оно и оставалось впредь. Однако Джилл удалось переубедить его и настоять на заключении официального договора. Якобы без него менеджер не могла обращаться за визовой поддержкой для датчанина, которому приходится летать из страны в страну вслед за съемочной бригадой.

Актер утверждает, что его заставили подписать контракт в 2011 году и потом продлить срок его действия в 2014 году. Эти сроки расходятся с данными Литтман, которая представляет агентство Howard King. По словам менеджера, Николай заключил с ней контракт в 2014 году и продлил его действие в 2015 году. Причем по собственной инициативе. Женщина уверяет, что исполнитель обещал ей указанную выше комиссию до завершения его участия в съемках "Игры престолов".

Как сообщала ранее британская газета Daily Express, исполнители главных ролей в этом сериале стали самыми высокооплачиваемыми актерами в истории телевидения. Согласно новым контрактам Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Кит Харингтон (Джон Сноу), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) и Лена Хиди (Серсея Ланнистер) получают по $2,56 млн за каждый эпизод седьмого и будущего восьмого сезонов сериала. Соглашения также подразумевают дополнительное вознаграждение за продажу прав на показ сериала в других странах.

Новый седьмой сезон "Игры престолов" транслируется в более чем 170 странах мира.

Драматический сериал канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. В прошлом году создатели телесериалов пополнили коллекцию 38-й по счету статуэткой "Эмми" (Primetime Emmy Awards). Таким образом "Игра престолов" установила абсолютный рекорд по количеству этих премий, опередив популярный американский комедийный сериал "Фрейзер" (Frasier, 1993-2004).