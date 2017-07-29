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В Суздале открылся памятник Андрею Тарковскому

Культура
29 июля, 15:52 UTC+3 СУЗДАЛЬ область/ 29, июля. /ТАСС

Скульптор Мария Тихонова воплотила в бронзе главных персонажей картины "Андрей Рублев"

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 29 июля. /ТАСС/. Памятник Андрею Тарковскому и его фильму "Андрей Рублев" установили в субботу в городе Суздаль. Церемония открытия была приурочена к празднованию 85-летия режиссера, передает корреспондент ТАСС.

"Памятник режиссеру Тарковскому и его фильму "Андрей Рублёв" - это напоминание того, каким может быть и должен быть русский кинематограф", - сказал кинорежиссер, актер и автор идеи памятника Николай Бурляев.

Место для скульптурной композиции (Фестивальная площадка на территории Главного туристского комплекса "Суздаль") было выбрано неслучайно. По словам Бурляева, именно с этой точки Андрей Тарковский вместе с оператором Вадимом Юсовым увидели подходящую для съемок и передающую атмосферу того времени архитектуру и ландшафт местности.

"Важно, что именно на этом месте появился памятник планетарному режиссеру, на которого ориентируется весь мир, из фильмов которого крадут цитаты, на которого ориентируются другие режиссеры", - подчеркнул Бурляев.

Автор памятника скульптор Мария Тихонова воплотила в бронзе главных персонажей картины "Андрей Рублев": иконописца, будущего святого Андрея Рублева в исполнении Анатолия Солоницына, литейщика колоколов Бориску, которого сыграл Николай Бурляев, и самого Андрея Тарковского.

"Для меня как для художника новелла " Колокол" в картине "Андрей Рублев" сыграла знаковую роль", - отметила Тихонова.

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