В Индии открылась выставка "Николай Рерих: Жизнь и творчество"

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Выставка "Николай Рерих: Жизнь и творчество" открылась в воскресенье в индийском городе Шимла.

"Большая экспозиция, посвященная выдающемуся сыну Русской земли - художнику, философу, путешественнику Николаю Рериху, для которого Индия стала вторым домом, тепло встречена столичной публикой и многочисленными туристами из разных регионов страны и из-за рубежа", - рассказала ТАСС куратор Международного Мемориального Треста Рерихов (ММТР) Лариса Сургина.

По ее словам, открытие выставки состоялось в рамках программы мероприятий, приуроченных к 25-летию основания ММТР. На ней представлены репродукции картин разных периодов, архивные фотографии, информационные стенды, отображающие основные этапы жизни и творчества Николая Рериха и его семьи.

Соорганизаторами выставки с индийской стороны выступил Департамент литературы, искусства и культуры правительства штата Химачал-Прадеш и исторический драмтеатр Гейти, основанный в 1887 году.

История основания ММТР

Международный мемориальный трест Рерихов (ММТР) создан в 1992 году известным художником и общественным деятелем Святославом Рерихом на базе усадьбы Рерихов в местечке Наггар в живописной долине Куллу. Задуманный как совместный российско-индийский проект, он активно способствует сохранению и развитию научного, духовного, исторического и культурного наследия замечательной русской семьи.

Усилиями ММТР заповедная усадьба превратилась в одну из самых привлекательных достопримечательностей Химачал-Прадеша. Ежегодно ее посещает до 100 тысяч туристов из Индии и из-за рубежа, в том числе сотни россиян.

Посетители знакомятся с экспозицией дома-музея и картинной галереей, где, наряду с 36 полотнами Николая Рериха, есть и 12 написанных его сыном Святославом.

ММТР регулярно организует научные конференции и семинары с участием индийских и зарубежных ученых, фестивали искусств и творческие конкурсы, ставшие неотъемлемой частью культурной жизни не только долины Кулу, но и всего Химачал-Прадеша.