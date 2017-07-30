Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Грузии завершена реконструкция православного комплекса Давид Гареджи

Культура
30 июля, 11:45 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Проект включал реконструкцию фасадов и благоустройство келий проживающих в действующем монастыре монахов, обустройство сети водоснабжения, канализации и электрообеспечения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Малх Датикашвили/ТАСС

ТБИЛИСИ, 30 июля. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. В Грузии завершено восстановление исторического, культурного и религиозного памятника страны - православного комплекса Давид Гареджи. Проект, профинансированный Всемирным банком и правительством Грузии, включал реконструкцию фасадов и благоустройство келий проживающих в действующем монастыре монахов, обустройство сети водоснабжения, канализации и электрообеспечения.

По данным Муниципального фонда развития Грузии, специалисты которого осуществляли реализацию проекта, работы также предусматривали обустройство на прилегающей территории центра для туристов и автостоянки. Общая стоимость проекта превысила 1,5 млн лари (около $650 тыс.).

В прошлом году Давид Гареджи был внесен в список "17 самых диких и красивых мест мира" по версии журнала National Geographic. Монастырский комплекс, основанный в Грузии в 6 веке н.э., также вошел в новую книгу "Wild, Beautiful Places" издательства National Geographic. "Высоко в скалистой местности на востоке Грузии и на границе с Азербайджаном находятся пещеры Давид Гареджи. Это комплекс из 19 пещерных монастырей. Здесь некогда жили около 5 тысяч монахов. До сих пор в одной из пещер функционирует монастырь и иногда тишине пустынной степи можно услышать пение монаха", - говорится в комментарии.

Монастырь был основан одним из восточно-христианских монахов - Давидом Гареджийским. Удалившись в пустынную местность на востоке Грузии, он со своим учеником сделал в пещерах первые кельи. Со временем к ним стали присоединяться последователи и постепенно маленькая обитель превратилась в монастырь.

Комплекс Давид Гареджи, протяженностью 25 километров, расположен на склонах Гареджийского кряжа. Он охватывает три района Грузии - Гардабанский, Сагареджийский и Сигнахский. Всего в комплексе насчитывается 19 высеченных в скале и находящихся у ее подножия монастырей, более 150 келий, несколько трапезных и другие постройки. По своим масштабам, историческому и художественному значению он занимает особое место среди памятников материальной культуры Грузии раннего средневековья. Во многих церквах и трапезных монастырей сохранились фрески 8-14 вв. с портретами исторических лиц, в том числе грузинской царицы Тамары (правила в 1184-1213 годах).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Грузия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корреспондент Russia Today погиб при обстреле в провинции Хомс
2
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
5
Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама