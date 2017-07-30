В Грузии завершена реконструкция православного комплекса Давид Гареджи

ТБИЛИСИ, 30 июля. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. В Грузии завершено восстановление исторического, культурного и религиозного памятника страны - православного комплекса Давид Гареджи. Проект, профинансированный Всемирным банком и правительством Грузии, включал реконструкцию фасадов и благоустройство келий проживающих в действующем монастыре монахов, обустройство сети водоснабжения, канализации и электрообеспечения.

По данным Муниципального фонда развития Грузии, специалисты которого осуществляли реализацию проекта, работы также предусматривали обустройство на прилегающей территории центра для туристов и автостоянки. Общая стоимость проекта превысила 1,5 млн лари (около $650 тыс.).

В прошлом году Давид Гареджи был внесен в список "17 самых диких и красивых мест мира" по версии журнала National Geographic. Монастырский комплекс, основанный в Грузии в 6 веке н.э., также вошел в новую книгу "Wild, Beautiful Places" издательства National Geographic. "Высоко в скалистой местности на востоке Грузии и на границе с Азербайджаном находятся пещеры Давид Гареджи. Это комплекс из 19 пещерных монастырей. Здесь некогда жили около 5 тысяч монахов. До сих пор в одной из пещер функционирует монастырь и иногда тишине пустынной степи можно услышать пение монаха", - говорится в комментарии.

Монастырь был основан одним из восточно-христианских монахов - Давидом Гареджийским. Удалившись в пустынную местность на востоке Грузии, он со своим учеником сделал в пещерах первые кельи. Со временем к ним стали присоединяться последователи и постепенно маленькая обитель превратилась в монастырь.

Комплекс Давид Гареджи, протяженностью 25 километров, расположен на склонах Гареджийского кряжа. Он охватывает три района Грузии - Гардабанский, Сагареджийский и Сигнахский. Всего в комплексе насчитывается 19 высеченных в скале и находящихся у ее подножия монастырей, более 150 келий, несколько трапезных и другие постройки. По своим масштабам, историческому и художественному значению он занимает особое место среди памятников материальной культуры Грузии раннего средневековья. Во многих церквах и трапезных монастырей сохранились фрески 8-14 вв. с портретами исторических лиц, в том числе грузинской царицы Тамары (правила в 1184-1213 годах).