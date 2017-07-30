Путин подписал изменения в закон о государственной поддержке кинематографии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон о государственной поддержке кинематографии, в соответствии с которыми отечественные фильмы, перешедшие в общественное достояние, допускаются к некоммерческому показу без прокатного удостоверения. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Кремля.

"Федеральным законом устанавливается, что в случаях некоммерческого показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ, прокатное удостоверение на показ фильмов не требуется", - говорится в справке Государственно-правового управления.