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Медведев поздравил Шварценеггера с юбилеем

Культура
30 июля, 23:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

Публикация на странице Facebook премьера сопровождается фотографией 2010 года, сделанной в подмосковной резиденции Горки во время встречи на тот момент президента РФ с актером

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Facebook поздравил с 70-летием знаменитого актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Запись глава российского правительства сделал сразу на двух языках. "Сегодня 70 лет Арнольду Шварценеггеру. Возвращайся, Арнольд! Arnold Schwarzenegger turns 70 today. Hope you'll be back, Arnold!", - написал премьер-министр РФ, обыграв, таким образом, крылатую фразу актера (I'll be back / "Я вернусь").

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Публикация на страничке премьера сопровождается фотографией 2010 года, сделанной в подмосковной резиденции Горки во время встречи Медведева, тогда президента РФ, со Шварценеггером, на тот момент губернатором Калифорнии.

Это была уже вторая встреча Медведева и Шварцнеггера - в первый раз они виделись ранее в том же году во время визита главы российского государства в Кремниевую долину.

"Я тогда вам сказал: "Я вернусь", - напомнил Шварценеггер на встрече с Медведевым в Горках. - Вот я и вернулся".

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Персоны
Шварценеггер, Арнольд Медведев, Дмитрий Анатольевич
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