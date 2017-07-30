Медведев поздравил Шварценеггера с юбилеем

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Facebook поздравил с 70-летием знаменитого актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Запись глава российского правительства сделал сразу на двух языках. "Сегодня 70 лет Арнольду Шварценеггеру. Возвращайся, Арнольд! Arnold Schwarzenegger turns 70 today. Hope you'll be back, Arnold!", - написал премьер-министр РФ, обыграв, таким образом, крылатую фразу актера (I'll be back / "Я вернусь").

Публикация на страничке премьера сопровождается фотографией 2010 года, сделанной в подмосковной резиденции Горки во время встречи Медведева, тогда президента РФ, со Шварценеггером, на тот момент губернатором Калифорнии.

Это была уже вторая встреча Медведева и Шварцнеггера - в первый раз они виделись ранее в том же году во время визита главы российского государства в Кремниевую долину.

"Я тогда вам сказал: "Я вернусь", - напомнил Шварценеггер на встрече с Медведевым в Горках. - Вот я и вернулся".