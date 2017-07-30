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Выступление Хора Турецкого завершило культурную программу Дня ВМФ в Петербурге

Культура
30 июля, 23:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, июля. /ТАСС

На Дворцовой площади звучали песни "Прощайте, скалистые горы", "Вечер на рейде", "Мишка-одессит", "Смуглянка"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Концерт Хора Турецкого на Дворцовой площади Санкт-Петербурга стал финальным аккордом культурной программы празднования Дня Военно-морского флота в городе. Выступление известного коллектива проходило в формате "народного караоке", когда вместе с артистами любимые песни нескольких поколений пели тысячи зрителей, собравшихся на главной площади Петербурга.

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Как подчеркнул в преддверие концерта основатель и руководитель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий, "Хор Турецкого намеревается устроить настоящий народный праздник - народное караоке номер один в стране в День Военно-морского флота". "Поем вместе со всей страной любимые песни нескольких поколений - о времени, о родине, о любви и, конечно, о доблестном Военно-морском флоте. Это будет уникальный праздник. Мы намерены его сделать неповторимым", - пообещал он.

На Дворцовой площади звучали такие песни, как "Прощайте, скалистые горы", "Вечер на рейде", "Мишка-одессит", "Смуглянка". Артистам подпевала многотысячная армия поклонников. "Это невероятно! Весь город поет с нами", - сказал он со сцены после совместного со зрителями исполнения одной из композиций.

Недавно Хор Турецкого вместе с воспитанниками Нахимовского училища исполнил на палубе крейсера "Аврора" неофициальный гимн Петербурга - песню "Город над вольной Невой". То выступление с курсантами стало своеобразной репетицией перед большим праздничным концертом на Дворцовой площади.

"Народное караоке" - уникальный концертный формат, когда вместе с Хором Турецкого поют тысячи зрителей. По данным коллектива, с 2015 года проект был реализован в более 35 городах России, а также в Белоруссии и Казахстане, собрав более 2,5 млн человек на концертах и десятки миллионов телезрителей у экранов.

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