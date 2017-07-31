В Парке Горького в Москве открывается передвижная фотовыставка к 100-летию Юрия Любимова

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Передвижная фотовыставка "Юрий Любимов. Современникам" открывается в понедельник в Парке культуры и отдыха им. Горького в Москве. Уличная экспозиция станет одним из мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения театрального режиссера, основателя легендарного Театра на Таганке, народного артиста РФ Юрия Любимова (1917-2014).

"Сама дата приходится на 30 сентября, но юбилейные торжества проводятся в течение всего 2017 года", - сказала в интервью ТАСС вдова режиссера Каталин Любимова. Она напомнила, что инициатором программы мероприятий под названием "Век Юрия Любимова" выступил Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю.П. Любимова, получивший поддержку Министерства культуры РФ, Департамента культуры города Москвы, Союза театральных деятелей РФ и ряда других организаций.

"Мы рады, что правительство Москвы поддержало идею проведения выставки "Юрий Любимов. Современникам" в таком публичном месте города, как Парк имени Горького, где бывает много людей, в особенности молодых, которые смогут познакомиться с творчеством и личностью Юрия Петровича Любимова", - заметила вдова режиссера.

Она сообщила, что выставка не слишком объемна и включила всего 20 фотографий. "Но изюминка заключается в том, что все эти снимки - из нашего семейного альбома, к тому же каждая фотография сопровождается высказыванием Юрия Петровича [Любимова] о жизни, профессии, искусстве. Юрий Петрович был весьма ироничен, а подчас даже отпускал едкие афоризмы, в которых, однако, не щадил ни самого себя, ни друзей, ни членов своей семьи, и мне как жене тоже нередко доставалось от Любимова", - рассказала вдова режиссера.

Каталин Любимова проинформировала, что выставка в Парке Горького продлится до 13 августа, затем продолжится на другой летней площадке в парке "Сокольники" и завершится осенью расширенной экспозицией в Электротеатре "Станиславский".

Специально к выставке приурочен выход книги "Код Любимова", которую выпускает Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю.П. Любимова по инициативе Каталин Любимовой. Это - сборник высказываний Юрия Петровича, которые наиболее полно представляют его отношение к режиссуре и искусству в целом, его точных, подчас крылатых фраз и едкого юмора, хорошо известного его почитателям, а также любопытных историй из его длинного и яркого жизненного пути.

"Век Юрия Любимова"

В рамках юбилейной программы проходит целый ряд мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, на родине Юрия Любимова в Ярославле, а также в других городах России и за рубежом.

Среди предстоящих событий - выставка "Любимов и время" в Музее Москвы, спектакль - посвящение Максима Диденко "10 дней, которые потрясли мир" в Музее Москвы, сольный фортепианный концерт сэра Андраша Шиффа "In Memoriam Юрия Любимова" в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Кульминацией юбилейного Года Любимова станет торжество, которое состоится 30 сентября, в день рождения режиссера, в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ). Это будет концерт "Посвящение Любимову", в котором примут участие оркестр и хор Большого театра, за дирижерским пультом - маэстро Александр Ведерников. Перед началом концерта пройдет вручение "Общественной Премии Юрия Любимова", учрежденной Благотворительным фондом развития театрального искусства Ю. П. Любимова. Это будет уже третья по счету церемония присуждения именной награды.

О Юрии Любимове

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. По его собственным подсчетам, проработал 84 года, из которых 80 лет - на театральном поприще. Прошел две войны, блокаду в Ленинграде. Знал славу как актер и успел сделать театр, который является предметом изучения во многих странах.

Познал и "вкус" вынужденной эмиграции. Работая по всему миру, всегда опирался на русскую классику. Вернулся на родину одним из первых, в 1988 году.

Из-за конфликта с собственной труппой во время гастролей в Чехии в 2011 году ушел из созданного им Театра на Таганке, после чего поставил несколько спектаклей в других театрах Москвы. Скончался 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет.