Сталлоне поздравил Шварценеггера с 70-летием

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Голливудская звезда Сильвестр Сталлоне поздравил своего друга, актера и экс-губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера, который отметил в воскресенье свое 70-летие.

Сталлоне, который дружит со Шварценеггером уже долгие годы, разместил на своей странице в Instagram изображение, поделенное на две части. На одной из них запечатлен молодой Арнольд в спортзале, на другой - сам Слай в своем знаменитом кинообразе Рэмбо. Сталлоне снабдил фото комментарием: "С днем рождения, Арнольд! Пока ты жив и здоров, ты всегда будешь "Большим человеком", который задрал планку так высоко, что ее никогда не превзойти. Легендарный герой боевиков".

Pre - HAPPY BIRTHDAY ARNOLD!!!! As long as you live and beyond, you're always going to be the "BIG MAN " Who set the bar so high that it will never be surpassed , an action hero legend! Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) Июл 28 2017 в 5:04 PDT

Впоследствии Сталлоне там же опубликовал небольшой ролик, на котором видно, как он, находясь, очевидно, на частной вечеринке по случаю дня рождения Шварценеггера в окружении гостей произносит слова поздравления в адрес стоящего перед ним юбиляра. Под 15-секундным видео актер написал, что их отношения с Арнольдом всегда сопровождал дух соперничества, за который они "оба благодарны". "Ты никогда не сдаешься, - отметил на видео Сталлоне. - У тебя безграничная энергия". "Ты был фантастическим врагом, но гораздо лучшим другом", - добавил он.

71-летний Сталлоне в своей речи помимо дружеского соперничества в жизни также явно намекал на фильмы из киноцикла "Неудержимые" (The Expendables), где Шварценеггер воплотил образ противника главного героя. Последнего как раз сыграл Слай.

Примечательно, что оба героя боевиков впервые встретились на одном экране именно в первой части "Неудержимых" в 2010 году. Режиссировавший картину Сталлоне пригласил своего друга сыграть в ленте эпизодическую роль. Тому в итоге так понравилось на съемочной площадке фильма, что он дал согласие на участие во второй, а затем и в третьей части франшизы, где его роль была расширена. Продюсеры хотели пригласить Шварценеггера в запланированную четвертую часть картины, однако тот ответил отказом, узнав, что Сталлоне сниматься в ней не будет.

Шварценеггер родился в австрийской деревушке Таль близ города Граца в 1947 году. В США он перебрался в возрасте 21 года и сумел сделать успешную карьеру сначала в бодибилдинге, а затем в кино. Мировую славу ему принесли роли в таких боевиках, как "Конан-варвар", (Conan the Barbarian, 1982), "Терминатор" (The Terminator, 1984), "Коммандос" (Commando, 1985), "Хищник" (Predator, 1987), "Вспомнить все" (Total Recall, 1990).

Впоследствии он активно занялся политикой, был избран губернатором штата Калифорния и занимал эту должность с ноября 2003 по январь 2011 года. Был женат на журналистке Марии Шрайвер, с которой развелся в 2011 году после 25 лет брака. Имеет пятерых детей, включая одного внебрачного. В настоящий момент Шварценеггер занимается общественной деятельностью, бизнесом и благотворительностью, а также вновь снимается в кино.