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Сталлоне поздравил Шварценеггера с 70-летием

Культура
31 июля, 8:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Актер назвал Шварценеггера отличным соперником, но гораздо лучшим другом

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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

© EPA/JULIEN WARNAND

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Голливудская звезда Сильвестр Сталлоне поздравил своего друга, актера и экс-губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера, который отметил в воскресенье свое 70-летие.

Сталлоне, который дружит со Шварценеггером уже долгие годы, разместил на своей странице в Instagram изображение, поделенное на две части. На одной из них запечатлен молодой Арнольд в спортзале, на другой - сам Слай в своем знаменитом кинообразе Рэмбо. Сталлоне снабдил фото комментарием: "С днем рождения, Арнольд! Пока ты жив и здоров, ты всегда будешь "Большим человеком", который задрал планку так высоко, что ее никогда не превзойти. Легендарный герой боевиков".

Pre - HAPPY BIRTHDAY ARNOLD!!!! As long as you live and beyond, you're always going to be the "BIG MAN " Who set the bar so high that it will never be surpassed , an action hero legend!

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

Впоследствии Сталлоне там же опубликовал небольшой ролик, на котором видно, как он, находясь, очевидно, на частной вечеринке по случаю дня рождения Шварценеггера в окружении гостей произносит слова поздравления в адрес стоящего перед ним юбиляра. Под 15-секундным видео актер написал, что их отношения с Арнольдом всегда сопровождал дух соперничества, за который они "оба благодарны". "Ты никогда не сдаешься, - отметил на видео Сталлоне. - У тебя безграничная энергия". "Ты был фантастическим врагом, но гораздо лучшим другом", - добавил он.

71-летний Сталлоне в своей речи помимо дружеского соперничества в жизни также явно намекал на фильмы из киноцикла "Неудержимые" (The Expendables), где Шварценеггер воплотил образ противника главного героя. Последнего как раз сыграл Слай.

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Примечательно, что оба героя боевиков впервые встретились на одном экране именно в первой части "Неудержимых" в 2010 году. Режиссировавший картину Сталлоне пригласил своего друга сыграть в ленте эпизодическую роль. Тому в итоге так понравилось на съемочной площадке фильма, что он дал согласие на участие во второй, а затем и в третьей части франшизы, где его роль была расширена. Продюсеры хотели пригласить Шварценеггера в запланированную четвертую часть картины, однако тот ответил отказом, узнав, что Сталлоне сниматься в ней не будет.

Шварценеггер родился в австрийской деревушке Таль близ города Граца в 1947 году. В США он перебрался в возрасте 21 года и сумел сделать успешную карьеру сначала в бодибилдинге, а затем в кино. Мировую славу ему принесли роли в таких боевиках, как "Конан-варвар", (Conan the Barbarian, 1982), "Терминатор" (The Terminator, 1984), "Коммандос" (Commando, 1985), "Хищник" (Predator, 1987), "Вспомнить все" (Total Recall, 1990).

Впоследствии он активно занялся политикой, был избран губернатором штата Калифорния и занимал эту должность с ноября 2003 по январь 2011 года. Был женат на журналистке Марии Шрайвер, с которой развелся в 2011 году после 25 лет брака. Имеет пятерых детей, включая одного внебрачного. В настоящий момент Шварценеггер занимается общественной деятельностью, бизнесом и благотворительностью, а также вновь снимается в кино.

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Сталлоне, Сильвестр Шварценеггер, Арнольд
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