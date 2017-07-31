Митрополит Иларион дирижировал оркестром на музыкальном фестивале в Италии

РИМ, 31 июля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил в необычном качестве - дирижера оркестра и хора, встав за дирижерский пульт на знаменитом музыкальном фестивале в Равелло (Италия). Владыка дирижировал исполнением двух одноименных произведений для солистов, хора и оркестра - кантаты "Stabat Mater" ("Мать скорбящая стояла") итальянца Джованни Перголези и своего собственного сочинения.

Концерт с участием Филармонического Салернского оркестра "Джузеппе Верди", Академического Большого хора "Мастера хорового пения" (художественный руководитель - народный артист России Лев Конторович), солистов Светланы Касьян (сопрано) и Агунды Кулаевой (меццо-сопрано) состоялся в воскресенье вечером, сообщили ТАСС в Благотворительном фонде имени святителя Григория Богослова, при поддержке которого он прошел.

Как рассказал его исполнительный директор Леонид Севастьянов, приглашение выступить на одной из самых престижных музыкальных площадок в Италии поступило от руководства фестиваля. "Нам дали самим выбрать репертуар, и мы остановились на этой кантате, чтобы показать схожесть традиций", - сказал он. Он отметил звездный состав участников проекта. "Светлана Касьян - оперная певица мирового уровня", - подчеркнул собеседник агентства.

Итальянский композитор и музыкант Джованни Баттиста Перголези в XVIII веке предложил новый взгляд на средневековую католическую секвенцию, входившую в Римский Миссал и исполнявшуюся между "Аллилуйя" и чтением Евангелия. Она состоит из двух логических частей: описания страданий Девы Марии у Креста и мольбы грешника о ее заступничестве. Митрополит Иларион, считающийся создателем оригинального жанра русской духовной инструментально-хоровой оратории на богослужебные тексты с использованием интонаций русского церковного пения, элементов музыкального барокко и стиля русских композиторов XX века, создал свое сочинение в 2009 году.

Митрополит - композитор, дирижер, музыкант

"Нам довелось выступать в удивительном месте, наверное, здесь в Равелло самая красивая сцена, и петь такую глубокую музыку в таком месте - настоящее счастье", - поделилась впечатлениями Светлана Касьян. Она отметила и определенные сложности в исполнении подобной музыки, особенно если ее репертуар в основном - классическая опера.

"Здесь и публика искушенная, ответственность больше. Но владыка Иларион настолько талантлив как композитор, дирижер и музыкант, что может объединить все воедино - оркестр, хор, певцов", - сказала Касьян, сообщив, что уже готовится вернуться на Апеннины, где в октябре она приглашена в Римскую оперу на исполнение заглавной партии в опере "Тоска". Митрополит Иларион известен своим музыкальным талантом не только в России, но и за рубежом. На Апеннинах уже неоднократно исполнялись его произведения духовной музыки, в том числе в Ватикане, но впервые владыка сам встал за дирижерский пульт за пределами родины.