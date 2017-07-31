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Эдита Пьеха рассказала о коллекции концертных платьев

Культура
31 июля, 10:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, июля. /ТАСС

Народная артистка СССР построила отдельный павильон для нарядов, там же хранятся сувениры, грамоты, награды и подарки певицы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Эдита Пьеха, отмечающая в понедельник юбилей, построила отдельный павильон для концертных нарядов на своем участке под Петербургом. Об этом певица рассказала в интервью ТАСС.

"Платья не висят в гардеробе. Я им построила павильон. Живу я в пригороде, в Северной Самарке, в деревне. Купила дополнительный участок, и там в павильоне живут мои платья", - призналась Пьеха.

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В том же павильоне хранятся сувениры, грамоты, награды, подарки от публики, официальные подарки певице. К концертным нарядам у артистки особое отношение. "По существу модельеры одевают не меня, а мои песни. Платья нужны, чтобы песни были одетыми", - отметила она.

В июне в концертном зале Шереметевского дворца в Петербурге открылась выставка сценических платьев Пьехи. Организатором экспозиции стала модельер Ирина Танцурина, с которой певица сотрудничает много лет.

Эдита Пьеха - советская и российский эстрадная певица, актриса. Студенткой отделения психологии философского факультета Ленинградского университета получила приглашение от Александра Броневицкого выступить с ансамблем студентов консерватории. До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", а затем основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были".

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