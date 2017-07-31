Эдита Пьеха встретит юбилей на сцене в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Эдита Пьеха в понедельник отметит 80-летие концертом в петербургском БКЗ "Октябрьский". Об этом певица сообщила в интервью ТАСС.

"В столице выступать не планирую. Нет, я в Петербурге, в своем "Октябрьском" зале буду. Лева Лещенко сам изъявил желание приехать. Надеюсь, что Розенбаум (Александр Розенбаум - прим. ТАСС) будет, что Сенчина (Людмила Сенчина - прим. ТАСС) выйдет. А про других я не знаю, это будет импровизация", - отметила Пьеха.

В программе "Помню только хорошее" не будет новых песен. "К сожалению, композиторов, с которыми меня судьба связала, уже нет в живых - Броневицкого (Александр Броневицкий - прим. ТАСС), Фельцмана (Оскар Фельцман - прим. ТАСС), Петрова (Андрей Петров - прим. ТАСС)... Осталась память в виде песен, конечно", - призналась артистка.

Она отметила, что никогда не считала песни в своем репертуаре. "Я не делала пиара, не делала карьеры. Просто всю жизнь любила петь, с детства", - раскрыла Пьеха секрет творческого долголетия.

По ее словам, современного репертуара, современных артистов она "просто не слышит". "Смотрю на них как на иноземцев, как из Африки какие-то туземцы", - поделилась певица.

Эдита Пьеха - советская и российский эстрадная певица, актриса. Студенткой отделения психологии философского факультета Ленинградского университета получила приглашение от Александра Броневицкого выступить с ансамблем студентов консерватории. До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", а затем основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были".