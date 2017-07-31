Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эдита Пьеха встретит юбилей на сцене в Петербурге

Культура
31 июля, 9:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, июля. /ТАСС

В понедельник народной артистке СССР исполняется 80 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Эдита Пьеха в понедельник отметит 80-летие концертом в петербургском БКЗ "Октябрьский". Об этом певица сообщила в интервью ТАСС.

"В столице выступать не планирую. Нет, я в Петербурге, в своем "Октябрьском" зале буду. Лева Лещенко сам изъявил желание приехать. Надеюсь, что Розенбаум (Александр Розенбаум - прим. ТАСС) будет, что Сенчина (Людмила Сенчина - прим. ТАСС) выйдет. А про других я не знаю, это будет импровизация", - отметила Пьеха.

Интервью

Эдита Пьеха

Эдита Пьеха: меня обзывали кабацкой певичкой

Перейти в раздел Интервью

В программе "Помню только хорошее" не будет новых песен. "К сожалению, композиторов, с которыми меня судьба связала, уже нет в живых - Броневицкого (Александр Броневицкий - прим. ТАСС), Фельцмана (Оскар Фельцман - прим. ТАСС), Петрова (Андрей Петров - прим. ТАСС)... Осталась память в виде песен, конечно", - призналась артистка.

Она отметила, что никогда не считала песни в своем репертуаре. "Я не делала пиара, не делала карьеры. Просто всю жизнь любила петь, с детства", - раскрыла Пьеха секрет творческого долголетия.

По ее словам, современного репертуара, современных артистов она "просто не слышит". "Смотрю на них как на иноземцев, как из Африки какие-то туземцы", - поделилась певица.

Эдита Пьеха - советская и российский эстрадная певица, актриса. Студенткой отделения психологии философского факультета Ленинградского университета получила приглашение от Александра Броневицкого выступить с ансамблем студентов консерватории. До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", а затем основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пьеха, Эдита Станиславовна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заключенных в Приморье
2
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
5
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
6
На Урале возбуждено дело по факту нападения мужчины на беременную жену в роддоме
7
Сбербанк восстановил работу сервиса "Сбербанк-онлайн"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама