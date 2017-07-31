Путин поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Эдиту Пьеху с юбилеем, отметив ее щедрый талант и безграничную преданность искусству, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
"Огромный, щедрый талант и безграничная преданность искусству помогли вам добиться выдающихся профессиональных успехов, стать одной из самых ярких звезд отечественной эстрады. Завоевать признание и искреннюю любовь публики", - говорится в сообщении.
Эдита Пьеха - советская и российский эстрадная певица, актриса. Студенткой отделения психологии философского факультета Ленинградского университета получила приглашение от Александра Броневицкого выступить с ансамблем студентов консерватории. До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", а затем основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были".