Памятник Максиму Горькому вернули на площадь Тверской Заставы в Москве

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Доставка памятника писателю Максиму Горькому из парка "Музеон" на историческое место - площадь Тверской Заставы - прошла в ночью в Москве. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.
Работы, как отмечается, прошли успешно несмотря на плохую погоду. "Сложность заключалась в том, чтобы доставить уже отреставрированную скульптуру без сколов и других повреждений. Памятник высотой около пяти метров и шириной два метра в горизонтальном положении погрузили на грузовой автомобиль с удлиненным кузовом и под проливным дождем доставили к Белорусскому вокзалу. Маршрут проходил по улице Большой Якиманке, Садовому кольцу и через 1-ю Брестскую улицу", - говорится в сообщении.
Скульптуру установили на ранее подготовленный фундамент со стилобатом. Открытие памятника пройдет после завершения благоустройства площади Тверская Застава.
Как отмечается, увидеть площадь в ее историческом облике жители и гости столицы смогут уже через месяц. На ней обустроят сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками. Вокруг памятника Максиму Горькому пройдут трамвайные пути, соединяющие площадь с улицей Лесной. Планируется высадить около 90 деревьев и оборудовать 22 пешеходных перехода.
Памятник Максиму Горькому установили в сквере напротив Белорусского вокзала в 1951 году. Именно сюда писатель прибыл после своей итальянской эмиграции, здесь же выступил с первой после возвращения речью. В 2005 году памятник сняли с постамента, а в 2007 году перенесли в "Музеон" из-за планов по изменению схемы движения на площади.