Зрители выбрали фильмы "Кухня. Последняя битва" и "Время первых" для показа в "Ночь кино"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Фонд кино в понедельник подвел итоги всероссийского голосования по акции "Ночь кино", которая во второй раз пройдет вечером 27 августа почти на 2 тысячах площадок.

Акция проводится Фондом кино совместно c Министерством культуры РФ. Голосование проходило на сайте информационного агентства ТАСС.

"Победителями голосования стали картины "Кухня. Последняя битва" (режиссер Антон Федотов), "Время первых" (режиссер Дмитрий Киселев), "28 панфиловцев" (режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа), - отметили в пресс-службе Фонда.

Также для юных зрителей будут организованы показы мультфильма "Снежная королева-3: Огонь и лед" Алексея Цицилина, эта лента стала лидером голосования среди отечественных анимационных картин.

Первую всероссийскую акцию "Ночь кино", которая проходила с 27 на 28 августа 2016 года во всех регионах РФ, посетило более 700 тысяч человек.