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Путин наградил Пьеху орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Культура
31 июля, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Певица отмечает 80-летний юбилей

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени народную артистку СССР Эдиту Пьеху.

Как сообщила пресс-служба Кремля, награда присуждена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

Интервью

Эдита Пьеха

Эдита Пьеха: меня обзывали кабацкой певичкой

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Ранее глава государства поздравил народную артистку, отмечающую 80 лет, с юбилеем, отметив ее щедрый талант и безграничную преданность искусству.

Эдита Пьеха - советская и российский эстрадная певица, актриса. Студенткой отделения психологии философского факультета Ленинградского университета получила приглашение от Александра Броневицкого выступить с ансамблем студентов консерватории. До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", а затем основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были".

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Персоны
Пьеха, Эдита Станиславовна Путин, Владимир Владимирович
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