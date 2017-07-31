Путин наградил Пьеху орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени народную артистку СССР Эдиту Пьеху.

Как сообщила пресс-служба Кремля, награда присуждена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

Ранее глава государства поздравил народную артистку, отмечающую 80 лет, с юбилеем, отметив ее щедрый талант и безграничную преданность искусству.

Эдита Пьеха - советская и российский эстрадная певица, актриса. Студенткой отделения психологии философского факультета Ленинградского университета получила приглашение от Александра Броневицкого выступить с ансамблем студентов консерватории. До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", а затем основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были".