Французская актриса Жанна Моро скончалась на 90-м году жизни

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ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Французская киноактриса Жанна Моро ушла из жизни в понедельник в возрасте 89 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя актрисы.
По информации агентства, Моро была найдена без признаков жизни утром в своей парижской квартире в 8-м округе столицы. Эту информацию подтвердила мэр округа Жанна д'Отсер. Причины кончины актрисы не уточняются.
Соболезнования в связи с кончиной Моро уже высказал президент Франции Эмманюэль Макрон. "Президент республики и его супруга выражают ее [Моро] семье, ее друзьям и миру кино, театра и телевидения свои искренние соболезнования", - говорится в официальном заявлении Елисейского дворца.
Жанна Моро родилась 23 января 1928 года в Париже. Профессиональное образование получила в Высшей национальной консерватории драматического искусства, и в 1947 году дебютировала на театральных подмостках на Авиньонском фестивале. В том же году она была зачислена в труппу старейшего парижского театра Комеди Франсез, став в 19 лет самой молодой актрисой исторического театра с многовековой историей, однако уже через несколько лет она решила покинуть его.
В кино Моро дебютировала в 1949 году, снявшись в детективном фильме Жана Стелли "Последняя любовь" (Dernier Amour). Подлинную славу ей принесли роли в фильмах Луи Маля "Лифт на эшафот" (Ascenseur pour l'chafaud, 1957) и "Любовники" (Les Amants, 1958), после которых она стала одной из самых востребованных актрис во французском и европейском кинематографе. В частности, она снималась у таких мэтров кинематографа, как Микеланджело Антониони, Луис Бунюэль, Франсуа Трюффо, Франсуа Озон.
За свою карьеру Жанна Моро сыграла несколько десятков ролей в кинопостановках и в телефильмах, став одной из икон французского кинематографа. Таланты Моро были отмечены многочисленными наградами, включая премии Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, главную французскую кинонаграду "Сезар", а также почетный "Оскар" за вклад в мировое киноискусство.