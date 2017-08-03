В "Тесноте": кто такой Кантемир Балагов и почему все обсуждают его дебютный фильм

3 августа в прокат выходит драма "Теснота" Кантемира Балагова. Это дебютный фильм молодого режиссера, который произвел фурор на Каннском кинофестивале.
Filmpro.ru
О чем фильм
В основу ленты легла реальная история: по словам режиссера, он услышал ее от отца. В конце 1990-х в Нальчике похитили молодую пару, евреев по национальности, и потребовали у семьи большой выкуп. Им пришлось продать бизнес и обратиться за помощью к диаспоре.
Время действия фильма — 1998 год. 24-летняя Илана работает в гараже отца, чтобы помочь семье свести концы с концами. Она свободолюбива, перечит родителям и делает только то, что хочет сама. В день помолвки ее младшего брата Давида и его невесту похищают с требованием выкупа. Но никто из родных не идет в милицию. Они ищут деньги каждый своим способом. И Илана оказывается единственной, кто может спасти семью.
По словам режиссера, для него была важна тема отношений внутри семьи: на что готовы пойти родители ради спасения детей. Еще одна важная для него тема — это взаимоотношения людей разных национальностей.
О режиссере
Кантемиру Балагову 26 лет. Он родился в Нальчике, окончил творческую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. За время учебы Балагов снял несколько игровых и документальных лент. К съемкам своего дебютного полнометражного фильма "Теснота" он приступил в сентябре прошлого года.
Кто исполняет главные роли
По словам Балагова, самым сложным этапом съемок был кастинг. Для него было важно, чтобы национальность актеров и их героев совпадала. В главной роли — девушки из еврейской семьи Иланы — актриса школы-студии МХАТ Дарья Жовнер. Это ее дебют в кино.
В фильме также снялись Ольга Драгунова, Вениамин Кац, Назир Жуков и Артем Цыпин.
Как проходили съемки
Фильм снят в нетипичном для кино формате 4:3. По словам Балагова, это было нужно для того, чтобы сконцентрироваться на герое и вызвать у зрителей ощущение тесноты.
Подготовка к съемкам заняла три месяца, а вот съемочный процесс — всего 24 дня.
Натуру снимали в Нальчике, в еврейском квартале. Интерьерные съемки прошли в Санкт-Петербурге.
Что говорят о фильме создатели
"Единственное, что придумалось с самого начала и не вызывало у меня сомнений, — это название. Теснота — это когда ты заполнен собой, когда в душе не хватает места для другого человека. С другой стороны, теснота — это чрезмерная близость: в семье, на одном пятачке земли. Ты повсюду натыкаешься на других людей с их мнением, правилами, законами, тебе не хватает воздуха, свободы", — сказал Кантемир Балагов в интервью изданию "Это Кавказ".
В этом году "Теснота" вошла в программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Об этом режиссер узнал в день официальной пресс-конференции. "Любой может зарегистрироваться на сайте фестиваля и отправить киноленту по почте", — сказал он на вопрос о том, как его картина туда попала.
"Еще один дебют — фильм из России Кантемира Балагова "Теснота". Мы видели много русских фильмов и говорили о Румынии, Болгарии и других бывших восточноевропейских странах, которые часто участвовали в официальном конкурсе, а Россия отставала, за какими-то приятными исключениями. Однако мы чувствуем, что в этой прекрасной стране происходит возрождение киноиндустрии", — сказал президент Каннского фестиваля Тьерри Фремо.
Фильм удостоен премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, Гран-при XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", приза "За лучший дебют" фестиваля "Кинотавр" и приза Гильдии киноведов и кинокритиков России имени Даниила Дондурея.
Что дальше
Сейчас Кантемир Балагов пишет новый сценарий. Он планирует снять фильм о девушке, которая вернулась домой после войны и пытается начать новую жизнь.