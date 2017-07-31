Анна Нетребко опровергла данные Forbes о своих доходах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российская оперная певица Анна Нетребко назвала неверными данные журнала Forbes, поместившего ее на первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых российских музыкантов.

В понедельник издание сообщило, что Нетребко возглавила рейтинг наиболее высокооплачиваемых отечественных музыкантов с годовым доходом в $7,5 млн.

Нетребко назвала эту цифру "абсолютно неверной" и "взятой с потолка".

"Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны, - написала она на своей странице в Facebook. - Моему возмущению нет предела!"