Анна Нетребко опровергла данные Forbes о своих доходах

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российская оперная певица Анна Нетребко назвала неверными данные журнала Forbes, поместившего ее на первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых российских музыкантов.
В понедельник издание сообщило, что Нетребко возглавила рейтинг наиболее высокооплачиваемых отечественных музыкантов с годовым доходом в $7,5 млн.
Нетребко назвала эту цифру "абсолютно неверной" и "взятой с потолка".
"Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны, - написала она на своей странице в Facebook. - Моему возмущению нет предела!"