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Анна Нетребко опровергла данные Forbes о своих доходах

Культура
31 июля, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Журнал ранее назвал оперную певицу самой высокооплачиваемой артисткой среди российских музыкантов

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Анна Нетребко

Анна Нетребко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российская оперная певица Анна Нетребко назвала неверными данные журнала Forbes, поместившего ее на первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых российских музыкантов.

В понедельник издание сообщило, что Нетребко возглавила рейтинг наиболее высокооплачиваемых отечественных музыкантов с годовым доходом в $7,5 млн.

Нетребко назвала эту цифру "абсолютно неверной" и "взятой с потолка".

"Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны, - написала она на своей странице в Facebook. - Моему возмущению нет предела!"

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Персоны
Нетребко, Анна Юрьевна
Страны
Россия
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