Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студи концерна "Мосфильм" снимет фильм по материалам ФСБ о ликвидации Басаева

Культура
31 июля, 19:47 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 31, июля. /ТАСС

Роли главных героев, агентов ФСБ, исполнят Игорь Петренко и Алексей Вертков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. Съемки художественного фильма, в основе сюжета которого лежит операция ФСБ по уничтожению одного из лидеров террористов Северного Кавказа Шамиля Басаева, начались в Северной Осетии. Об этом сообщил в понедельник режиссер-постановщик картины Александр Аравин на пресс-конференции во Владикавказе.

"Съемки фильма начнутся уже завтра, 1 августа. Они будут проходить в основном в горах - в Куртатинском ущелье, Дигорском, часть съемок пройдет и во Владикавказе. Помимо Северной Осетии фильм будем снимать и в других регионах Северного Кавказа", - сказал Аравин.

По его словам, сценарий к фильму под рабочим названием "Уничтожение террориста" создавался по документальным материалам ФСБ. Создатели киноленты также общались с людьми, которые руководили спецоперацией по ликвидации боевика. Главными героями киноленты станут два офицера ФСБ.

"Нам хотелось избежать того, чтобы в фильме появлялись современные Джеймсы Бонды, которые в основном демонстрируют свои умения. В нашем фильме герои именно патриоты, которые защищают родину", - сказал режиссер.

Над картиной работает съемочная группа студии "Курьер" киноконцерна "Мосфильм", офицеров ФСБ сыграют актеры Игорь Петренко и Алексей Вертков. Террориста, прототипом которого стал Шамиль Басаев, будет играть актер чеченского театра Аюб Цингиев. Предполагается, что фильм выйдет в прокат в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Румынии: конфликт вокруг самолета с Рогозиным был создан преднамеренно
2
NYT: умер актер Сэм Шепард
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
5
Новый Борский мост через Волгу открыли в Нижнем Новгороде
6
NYT: россиянам стали чаще отказывать в визах США после ответа РФ на возможные санкции
7
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама