Студи концерна "Мосфильм" снимет фильм по материалам ФСБ о ликвидации Басаева

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. Съемки художественного фильма, в основе сюжета которого лежит операция ФСБ по уничтожению одного из лидеров террористов Северного Кавказа Шамиля Басаева, начались в Северной Осетии. Об этом сообщил в понедельник режиссер-постановщик картины Александр Аравин на пресс-конференции во Владикавказе.

"Съемки фильма начнутся уже завтра, 1 августа. Они будут проходить в основном в горах - в Куртатинском ущелье, Дигорском, часть съемок пройдет и во Владикавказе. Помимо Северной Осетии фильм будем снимать и в других регионах Северного Кавказа", - сказал Аравин.

По его словам, сценарий к фильму под рабочим названием "Уничтожение террориста" создавался по документальным материалам ФСБ. Создатели киноленты также общались с людьми, которые руководили спецоперацией по ликвидации боевика. Главными героями киноленты станут два офицера ФСБ.

"Нам хотелось избежать того, чтобы в фильме появлялись современные Джеймсы Бонды, которые в основном демонстрируют свои умения. В нашем фильме герои именно патриоты, которые защищают родину", - сказал режиссер.

Над картиной работает съемочная группа студии "Курьер" киноконцерна "Мосфильм", офицеров ФСБ сыграют актеры Игорь Петренко и Алексей Вертков. Террориста, прототипом которого стал Шамиль Басаев, будет играть актер чеченского театра Аюб Цингиев. Предполагается, что фильм выйдет в прокат в 2018 году.