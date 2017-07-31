NYT: умер актер Сэм Шепард

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ТАСС, 31 июля. Американский актер, сценарист, режиссер и драматург Сэм Шепард скончался в США в возрасте 73 лет. Об этом сообщает в понедельник газета The New York Times со ссылкой на представителя семьи актера.
По ее информации, он умер у себя дома в штате Кентукки в окружении семьи от осложнений бокового амиотрофического склероза.
Сэм Шепард родился 5 ноября 1943 года в штате Иллинойс в США. Был автором более 40 пьес, некоторые из которых ставились в России. В 1979 году получил Пулитцеровскую премию в номинации "За лучшую драму" за пьесу "Погребенное дитя".
Снимался во многих фильмах, среди которых - "Дневник памяти", "Из пекла", "Код доступа "Кейптаун", а также в сериалах "Клондайк" и "Родословная". Был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Парни что надо", в разное время являлся номинантом на премию BAFTA и "Золотой глобус".