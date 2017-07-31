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СМИ: хакеры похитили данные о сюжете "Игры престолов"

Культура
31 июля, 23:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, июля. /ТАСС

По данным журнала Enterteinment Weekly, злоумышленники намерены раскрыть сюжет нескольких серий

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Кадр из сериала "Игра престолов" (7 сезон)

Кадр из сериала "Игра престолов" (7 сезон)

© filmpro.ru

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Неизвестным хакерам удалось похитить из компьютерных систем американского канала HBO информацию о предстоящих сериях телевизионной саги "Игра престолов". Об этом сообщила в понедельник электронная версия американского журнала Entertainment Weekly.

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По сведениям издания, злоумышленники намерены раскрыть сюжет нескольких серий "Игры престолов", информацию о содержании двух из них они уже опубликовали. Хакеры утверждают, что в общей сложности им удалось похитить 1,5 терабайта информации у HBO.

Представители канала подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке. Как следует из служебной записки, распространенной среди персонала, хакеры получили доступ к "коммерческой информации", какой именно, не уточняется. Документ, о котором идет речь, был опубликован на сайте телеканала ABC.

"Мы незамедлительно начали расследование инцидента и сотрудничаем с правоохранительными органами, а также фирмами, специализирующимися на информационной безопасности", - говорится в записке. - Сохранность данных является приоритетом для HBO, и мы серьезно относимся к нашим обязательствами".

Сериал канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Премьера первой серии седьмого сезона "Игры престолов" состоялась в России в ночь на 18 июля.

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