В Приморье впервые в России компенсировали часть затрат на снятый в регионе фильм

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Киностудия "МАРС-фильм" впервые в России получила субсидию из бюджета Приморья на возмещение части затрат на съемки фильма. Так называемый рибейт выплачен за съемки картины "На районе", которые проходили осенью 2016 года во Владивостоке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморского края.

"Первая в истории России субсидия на возмещение затрат организациям кинематографии - рибейт - выплачена в Приморье. Ее получила кинокомпания ["МАРС-фильм"], снявшая осенью 2016 года во Владивостоке художественный фильм "На районе" с Данилой Козловским в главной роли", - говорится в сообщении.

Сумма субсидии, выплаченной из краевого бюджета, не разглашается, однако известно, что она может составить до 15% от затрат съемочной группы во время работы на территории Приморья.

По принятой в Приморье системе рибейтов съемочные группы, работающие в регионе, могут рассчитывать на компенсацию части затрат на проживание, переезды и другие сервисы. В проекте бюджета 2017 года на эти цели было заложено 5 млн рублей.

Ежегодно в Приморском крае проходят съемки фильмов кинокомпаний России и стран АТР. В частности, в 2016 году был снят детективный телесериал "Международное расследование" для центрального канала Китая ССТV6, а осенью 2017 года в широкий прокат выйдет российская приключенческая комедия "Напарник", главную роль в которой сыграл Сергей Гармаш.

В этом году намечена реализация сразу нескольких проектов. В в августе-сентябре во Владивостоке пройдут съемки художественного фильма российской кинокомпании Good Story Media под рабочим названием "На край света", документального проекта "Фатеич и море", комедий "Энский Робинзон" компании "2Д Целлулоид" и "Русские" продюсеров Георгия Шабанова и Резо Гигинеишвили.