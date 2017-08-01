Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Национальный балет Китая стал участником фестиваля "Мариинский" во Владивостоке

Культура
1 августа, 12:12 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

В программу гала-концертов вошли 2-й акт балета "Сильфида", хореографическая миниатюра "Прелюдия", финал китайского балета "Желтая река" и балетная постановка "Песня жизни"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Труппа Национального балета Китая во вторник впервые вышла на Приморскую сцену Мариинского театра. Она стала участником Международного фестиваля "Мариинский", который проходит во Владивостоке с 15 июля.

"Уникальный балетный коллектив, репертуар которого включает как классические европейские балеты, так и оригинальные произведения с китайским национальным колоритом, дважды ( 1 и 2 августа) представит обширную гала-программу в Большом зале Приморской сцены",- рассказала ТАСС пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина.

По ее словам, труппа Национального балета Китая с успехом гастролировала в США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Австралии, Мексике, Бразилии и других странах. Приморский зритель впервые сможет познакомиться с мастерством этого коллектива.

"В афише Национального балета Китая наряду с европейскими классическими названиями представлены балетные спектакли, созданные китайскими хореографами на сюжеты из национальной истории и музыку китайских авторов. На Приморской сцене коллектив представит программу, демонстрирующую весь спектр возможностей артистов труппы",- отметила Касаткина.

В программу гала-концертов вошли 2-й акт известного романтического балета XIX века "Сильфида" в классической версии Августа Бурнонвиля, хореографическая миниатюра "Прелюдия" на музыку Сергея Рахманинова современного английского постановщика Бена Стивенсона, финал прославленного китайского балета "Желтая река" в хореографии Чэнь Цзэмэя и балетная постановка "Песня жизни" хореографа Ин Э Дина на музыку "Патетической" симфонии Петра Чайковского.

Фестиваль "Мариинский"

Фестиваль "Мариинский" открылся 15 июля и продлится до 13 августа. Он посвящен 135-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского (1882-1971 гг.) и 85-летию композитора Родиона Щедрина. В течение 30 дней во Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске пройдут 40 спектаклей и концертов.

В этом году фестиваль существенно расширяет свою международную географию - события фестиваля пройдут также в Пхенчхане и Тонйоне (Южная Корея), Харбине (Китай) и Саппоро (Япония).

В спектаклях и концертах принимают участие не только артисты Мариинского театра и труппа из Китая, но и приглашенные солисты из США, Канады, Великобритании, Дании, Германии, Швеции, Тайваня, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Японии.

Впервые дальневосточный фестиваль "Мариинский" прошел во Владивостоке в прошлом году. За две недели были даны десятки спектаклей и концертов с участием более чем 300 известных оперных и балетных исполнителей из России и еще 12 стран. Фестиваль посетили около 20 тысяч человек, треть из которых - гости из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Последний автомобиль покинул дачу посольства США в Москве
2
Японец отбился от медведя с помощью навыков каратэ
3
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
4
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама