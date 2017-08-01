Национальный балет Китая стал участником фестиваля "Мариинский" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Труппа Национального балета Китая во вторник впервые вышла на Приморскую сцену Мариинского театра. Она стала участником Международного фестиваля "Мариинский", который проходит во Владивостоке с 15 июля.

"Уникальный балетный коллектив, репертуар которого включает как классические европейские балеты, так и оригинальные произведения с китайским национальным колоритом, дважды ( 1 и 2 августа) представит обширную гала-программу в Большом зале Приморской сцены",- рассказала ТАСС пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина.

По ее словам, труппа Национального балета Китая с успехом гастролировала в США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Австралии, Мексике, Бразилии и других странах. Приморский зритель впервые сможет познакомиться с мастерством этого коллектива.

"В афише Национального балета Китая наряду с европейскими классическими названиями представлены балетные спектакли, созданные китайскими хореографами на сюжеты из национальной истории и музыку китайских авторов. На Приморской сцене коллектив представит программу, демонстрирующую весь спектр возможностей артистов труппы",- отметила Касаткина.

В программу гала-концертов вошли 2-й акт известного романтического балета XIX века "Сильфида" в классической версии Августа Бурнонвиля, хореографическая миниатюра "Прелюдия" на музыку Сергея Рахманинова современного английского постановщика Бена Стивенсона, финал прославленного китайского балета "Желтая река" в хореографии Чэнь Цзэмэя и балетная постановка "Песня жизни" хореографа Ин Э Дина на музыку "Патетической" симфонии Петра Чайковского.

Фестиваль "Мариинский"

Фестиваль "Мариинский" открылся 15 июля и продлится до 13 августа. Он посвящен 135-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского (1882-1971 гг.) и 85-летию композитора Родиона Щедрина. В течение 30 дней во Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске пройдут 40 спектаклей и концертов.

В этом году фестиваль существенно расширяет свою международную географию - события фестиваля пройдут также в Пхенчхане и Тонйоне (Южная Корея), Харбине (Китай) и Саппоро (Япония).

В спектаклях и концертах принимают участие не только артисты Мариинского театра и труппа из Китая, но и приглашенные солисты из США, Канады, Великобритании, Дании, Германии, Швеции, Тайваня, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Японии.

Впервые дальневосточный фестиваль "Мариинский" прошел во Владивостоке в прошлом году. За две недели были даны десятки спектаклей и концертов с участием более чем 300 известных оперных и балетных исполнителей из России и еще 12 стран. Фестиваль посетили около 20 тысяч человек, треть из которых - гости из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.