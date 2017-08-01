Фонд кино поддержит создание фильмов Учителя, Тодоровского и Миндадзе в 2017 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Фонд кино утвердил список из 35 проектов кинокомпаний, не входящих в число лидеров российского кинопроизводства, которым в 2017 году будет оказана финансовая поддержка. Среди фильмов, которым выделят финасирование - "Цой" Алексея Учителя, "Герой" с Владимиром Машковым и новая картина Валерия Тодоровского. Об этом сообщается во вторник на сайте фонда.

"По итогам заседания попечительским советом был утвержден список из 35 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, - отметили в пресс-службе Фонда. - Также попечительский совет принял решение выделить средства на разработку фильма "Паркет" режиссера Александра Миндадзе".

"В списке поддержанных - 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять хорроров, четыре военные драмы, - уточнили в Фонде кино. - Все проекты были оценены сценарной рабочей группой и экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов и презентаций во время очной защиты кинопроектов. Утвержденные попечительским советом проекты получили наивысшие оценки экспертного совета".

В частности, Фонд кино поддержит фильм "Цой", который планирует снимать Алексей Учитель, картину "Большая земля" с Сергеем Безруковым в главной роли, "Герой" с Владимиром Машковым, "Гипноз" Валерия Тодоровского , "Кома" продюсера Рубена Дишдишяна, а также ленты "Жених-2" с Сергеем Светлаковым, "Снежная королева-4", "Волки и овцы-2", "Белка и Стрелка-3", "Большое путешествие".