СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (EBС) внес поправки в регламент песенного конкурса "Евровидение", одна из которых обязывает страны-участницы самим проверять, разрешен ли их кандидатам въезд на территорию организатора. Об этом сообщил во вторник на своем сайте немецкий телеканал ARD.

Национальные телерадиокомпании теперь должны быть уверенными в том, что "никто из отобранных [ими] кандидатов или участников делегаций не дает стране-хозяйке повода на основе собственного законодательства запретить въезд" на свою территорию. Кроме того участники сами "должны предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы не политизировать конкурс", приводит ARD выдержки из обновленного регламента.

В мае этого года в Киеве состоялся международный песенный конкурс "Евровидение-2017". В марте российская сторона объявила, что ее будет представлять на конкурсе Юлия Самойлова. Однако Служба безопасности Украины (СБУ) запретила певице въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. ARD указывает, что Европейский вещательный союз внес изменения в регламент, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.

Финал "Евровидения-2018" пройдет 12 мая в португальской столице Лиссабоне.