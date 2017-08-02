Лучшие телепроекты о национальном и историческом достоянии России объявят в Москве

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Победителей конкурса документальных фильмов, телепрограмм и медиапроектов о национальном и историческом достоянии России назовут в Москве 11 августа на закрытии II Национального телекинофорума "Родные тропы". Об этом сообщили в пресс-службе организатора смотра, Московского дома национальностей.
"Финалистами творческого конкурса документальных фильмов, телепрограмм и медиапроектов о национальном и историческом достоянии России стали 68 работ из 16 регионов", - говорится в релизе.
Победителей определит жюри под председательством режиссера-документалиста, лауреата Государственных премий РФ, заслуженного деятеля искусств России Александра Погребного. Будут выбраны лучшие работы в шести номинациях: медиа-проект об истории родного края, этнографический медиа-проект о родном крае, экологический медиа-проект о родном крае, краеведческий медиа-проект, документальный фильм о выдающейся личности, визуальный проект. Победителя в последней категории определят зрители.
Конкурсные работы войдут в программу кинопоказов форума "Родные тропы", который состоится в Московском доме национальностей с 8 по 11 августа.
"Национальный телекинофорум "Родные тропы" - это уникальная площадка для общения и обмена опытом профессионалов в области кино и телевидения, рассказывающих в своих работах о многонациональной России, традициях дружбы и добрососедства ее народов, уникальных местах и выдающихся людях нашей страны", - отметили в пресс-службе.
Форум проводится при поддержке правительства Москвы и столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.