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Лучшие телепроекты о национальном и историческом достоянии России объявят в Москве

Культура
2 августа, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Финалистами конкурса стали 68 работ из 16 регионов, победители будут выбраны в шести номинациях

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Победителей конкурса документальных фильмов, телепрограмм и медиапроектов о национальном и историческом достоянии России назовут в Москве 11 августа на закрытии II Национального телекинофорума "Родные тропы". Об этом сообщили в пресс-службе организатора смотра, Московского дома национальностей.

"Финалистами творческого конкурса документальных фильмов, телепрограмм и медиапроектов о национальном и историческом достоянии России стали 68 работ из 16 регионов", - говорится в релизе.

Победителей определит жюри под председательством режиссера-документалиста, лауреата Государственных премий РФ, заслуженного деятеля искусств России Александра Погребного. Будут выбраны лучшие работы в шести номинациях: медиа-проект об истории родного края, этнографический медиа-проект о родном крае, экологический медиа-проект о родном крае, краеведческий медиа-проект, документальный фильм о выдающейся личности, визуальный проект. Победителя в последней категории определят зрители.

Конкурсные работы войдут в программу кинопоказов форума "Родные тропы", который состоится в Московском доме национальностей с 8 по 11 августа.

"Национальный телекинофорум "Родные тропы" - это уникальная площадка для общения и обмена опытом профессионалов в области кино и телевидения, рассказывающих в своих работах о многонациональной России, традициях дружбы и добрососедства ее народов, уникальных местах и выдающихся людях нашей страны", - отметили в пресс-службе.

Форум проводится при поддержке правительства Москвы и столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

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