Минкультуры против запрета госфинансирования фильмов со сценами курения

ТАСС, 2 августа. Минкультуры не поддерживает антитабачную концепцию Минздрава в части запрета на государственное финансирование художественных фильмов, где демонстрируются сцены курения. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства культуры России.

Ранее сообщалось, что Минздрав России подготовил проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы. В числе прочих мер проект концепции предполагает запрет на сцены курения в художественных фильмах с господдержкой. Минздрав РФ рассчитывает до конца августа завершить согласование с другими ведомствами проект концепции и внести его в правительство.

Минкультуры сообщило, что рассмотрело вариант "Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу", разработанный Минздравом РФ. "Ведомство не поддержало данный проект, поскольку не согласно с предложением о запрете государственной поддержки художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и курение", - говорится в сообщении Минкультуры.

На взгляд специалистов Минкультуры России, предлагаемые ограничения могут привести к искажению авторского замысла в фильмах, фальсификации исторических событий и искажению фактов биографий исторических личностей, сюжетов и образов персонажей литературных произведений.

Кроме того, при постановке документальных фильмов демонстрация табакокурения связана с использованием подлинного фактологического материала без искажения жизненных ситуаций. "Подобный художественный прием в аудиовизуальных произведениях - не призыв к курению, а воссоздание атмосферы и тех исторических событий, частью быта которых в действительности являлось потребление табака", - полагают в министерстве.