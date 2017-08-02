Оперный фестиваль под открытым небом пройдет в Севастополе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе" при участии звезд мировой классической сцены пройдет 19 и 20 августа в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального форума.

"Древний город Херсонес Таврический (находится на территории Севастополя - прим. ТАСС) является самым величественным археологическим памятником юга России, и мы признательны и гордимся тем, что именно наша площадка была выбрана для столь значимого фестиваля, как "Опера в Херсонесе". Когда-то здесь, в античном театре, прямо под открытым небом нашими предками давались спектакли, пелись гимны, проходили важные общественные события. Мы рады, что преемственность не утеряна, искусство и сегодня живет там, где и тысячелетия назад", - цитирует пресс-служба слова директора государственного историко-археологического музея- заповедника "Херсонес Таврический" Светлану Мельникову.

В первый день фестиваля состоится гала-концерт с участием известных оперных артистов. Затем на сцену выйдут молодые исполнители ведущих российских театров - те, кого организаторы назвали "будущим русской оперы".

Участниками фестиваля станут солисты Большого театра Агунда Кулаева и Владимир Маторин, лауреат международного конкурса Maria Callas Grand Prix Вероника Джиоева, ведущий солист московского театра "Новая Опера" Василий Ладюк, обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского Алексей Татаринцев, а также итальянский оперный певец Валерио Згарджи.

В программу войдут арии из опер Чайковского "Евгений Онегин", Римского-Корсакова "Садко", "Снегурочка" и "Майская ночь", произведения Пуччини "Богема" и "Джанни Скикки", Бизе "Кармен", Россини "Севильский цирюльник" и многие другие.

Организатор фестиваля, глава фонда "Новая Республика" Олег Беркович отметил, что особый акцент будет сделан именно на русскую оперу, "эмоциональную и глубокую". "Мы надеемся, что "Опера в Херсонесе" будет не просто музыкальным праздником для горожан и гостей города, но и ежегодным центром притяжения для ценителей оперного искусства со всего мира", - добавил он.

Устроители мероприятия надеются привлечь более 3 тыс. зрителей.