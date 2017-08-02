ЕВС подтвердил изменение регламента "Евровидения" после ситуации с Самойловой

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ЖЕНЕВА, 2 августа. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (ЕВС) вносит изменения в регламент песенного конкурса "Евровидение", чтобы избежать возможных проблем. Об этом в среду заявил представитель ЕВС, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать информацию о допуске к конкурсу лишь тех исполнителей, которым не запрещено пересекать границу государства, проводящего мероприятие.
"Каждый год ЕВС проводит ревизию правил и требований песенного конкурса "Евровидение", внося при необходимости изменения, - заявил собеседник агентства. - Это делается для того, чтобы конкурс проходил без проблем, чтобы по-прежнему оставалось справедливым отношение ко всем участвующим вещательным компаниям, и чтобы миллионы зрителей по всему миру получали удовольствие от просмотра".
Ранее о внесении поправок в регламент конкурса сообщил немецкий телеканал ARD. Согласно данным СМИ, одна из поправок обязывает страны-участницы самостоятельно проверять, разрешен ли их кандидатам въезд на территорию страны-организатора. Кроме того, участников обязали самостоятельно "предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы не политизировать конкурс".