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ЕВС подтвердил изменение регламента "Евровидения" после ситуации с Самойловой

Культура
2 августа, 17:29 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 2, августа. /ТАСС

Поправки в правила обязывают страны-участницы самим проверять, может ли их кандидат въезжать на территорию организатора конкурса

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ЖЕНЕВА, 2 августа. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (ЕВС) вносит изменения в регламент песенного конкурса "Евровидение", чтобы избежать возможных проблем. Об этом в среду заявил представитель ЕВС, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать информацию о допуске к конкурсу лишь тех исполнителей, которым не запрещено пересекать границу государства, проводящего мероприятие.

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"Каждый год ЕВС проводит ревизию правил и требований песенного конкурса "Евровидение", внося при необходимости изменения, - заявил собеседник агентства. - Это делается для того, чтобы конкурс проходил без проблем, чтобы по-прежнему оставалось справедливым отношение ко всем участвующим вещательным компаниям, и чтобы миллионы зрителей по всему миру получали удовольствие от просмотра".

Ранее о внесении поправок в регламент конкурса сообщил немецкий телеканал ARD. Согласно данным СМИ, одна из поправок обязывает страны-участницы самостоятельно проверять, разрешен ли их кандидатам въезд на территорию страны-организатора. Кроме того, участников обязали самостоятельно "предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы не политизировать конкурс".

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Персоны
Самойлова, Юлия Олеговна
Темы
"Евровидение-2017"
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Россия
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